Opositor de Orbán denuncia chantagem "ao estilo russo" após divulgação de vídeo íntimo

O líder da oposição húngara, Péter Magyar, acusou o partido do primeiro-ministro Viktor Orbán, Fidesz, de estar a fazer chantagem "ao estilo russo" depois de partilhar um vídeo íntimo do opositor com a sua namorada da altura.

Em causa está a alegada partilha de uma gravação secreta entre Magyar e a antiga companheira, com o objetivo de enfraquecer a oposição que lidera as sondagens, explicou Magyar nas redes sociais.

As eleições legislativas na Hungria estão previstas para abril e o opositor de Orbán considera que esta partilha faz parte de uma estratégia política, já que o atual primeiro-ministro governa na Hungria desde 2010 com maioria absoluta. "Não me estão a atacar agora por quem eu sou, mas porque a nossa comunidade está unida e somos fortes para afastar os corruptos que estão no poder", disse o líder da oposição num vídeo partilhado na rede social X (antigo Twitter).

Péter Magyar, de 44 anos, é pai divorciado de três filhos e contou que foi convidado para uma festa de verão em agosto de 2024. "Sem perceber que era alvo de uma operação de serviços secretos", captaram imagens de "sexo consensual" no quatro destinado ao casal.

"Caí numa armadilha clássica de estilo russo. O objetivo deste vídeo e insinuações mentirosas é desviar a atenção dos problemas que afetam a vida dos húngaros, como o aumento da crise do custo de vida e o colapso do sistema de saúde", disse. Imaginando que as imagens poderão já ter sido manipuladas, o líder da oposição pediu, por isso, que "toda a gravação seja publicada sem cortes, se possível". Em reação, os representantes de Viktor Orbán negam qualquer envolvimento neste caso.

Contudo, vários ativistas e políticos de oposição estão a ser alvo de vídeos deepfake (manipulados com recurso a inteligência artificial) durante a campanha eleitoral. De acordo com a legislação húngara, a divulgação de imagens sexualmente explícitas sem consentimento é uma infração penal.

Trump anuncia apoio a Orbán "forte e poderoso"

Apesar das polémicas, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira o seu apoio à recandidatura do primeiro-ministro húngaro para as eleições legislativas de 12 de abril, qualificando-o como um líder “forte e poderoso”. “Tive orgulho em apoiar Viktor para a sua reeleição em 2022 e sinto-me honrado em fazê-lo novamente", lê-se na publicação de Trump na rede social "Truth Social".

