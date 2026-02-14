Portugal volta a ter representação diplomática permanente em Andorra

Portugal voltou a ter uma representação diplomática permanente em Andorra, um Consulado-Geral, 13 anos após o fecho, em 2012, da embaixada que tinha no pequeno país dos Pirenéus, onde vivem perto de 8.500 portugueses.

O novo Consulado-Geral de Portugal em Andorra deveria ter sido oficialmente inaugurado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, em 29 de janeiro, durante uma visita que foi cancelada por causa do mau tempo em Portugal, mas está já a funcionar desde o ano passado.

A inauguração formal das instalações do consulado deveria ser o culminar do cumprimento de uma promessa feita em junho de 2022, durante uma visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para as celebrações do 10 de Junho naquele ano.

Na altura, o então secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo, anunciou a abertura de um Consulado-Geral em Andorra, respondendo assim a reivindicações da comunidade portuguesa, que se queixava, entre outras coisas, de que tinha de se deslocar a Barcelona (a 200 quilómetros de distância) para ter acesso a vários serviços consulares desde o encerramento da embaixada em 2012, no âmbito de cortes orçamentais decididos durante o resgate da "troika".

Após o fecho da embaixada, Portugal manteve em Andorra um Consulado Honorário, com alguns serviços consulares, e o Consulado-Geral, na sequência da promessa de 2022, foi formalmente criado por um decreto de março de 2024.

Duarte Pinto da Rocha, que estava na embaixada portuguesa de Pequim, foi nomeado cônsul-geral em Andorra em agosto de 2024 e iniciou funções em setembro do mesmo ano.

Desde então, o Consulado-Geral esteve a funcionar temporariamente nas instalações do antigo Consulado Honorário e mudou-se para o novo espaço em meados do ano passado, ainda em obras.

Com mais funcionários e novas instalações, foi já possível, no último ano, "fazer mais coisas e melhores", além de prestar "todos os serviços consulares" e de forma mais célere, disse à Lusa Duarte Pinto da Rocha, que constituiu um "grupo de trabalho permanente" com as associações da comunidade portuguesa, a par do "grupo consultivo" do consulado.

Um "eixo central" da atividade do novo consulado, a par da prestação de serviços à comunidade, tem sido a promoção "da cultura e da língua", como acontece em qualquer representação diplomática, mas que é especialmente importante no caso de Andorra, com uma comunidade que representa 9,5% da população, segundo os dados oficiais do principado, mas que deve representar perto de 20%, se forem incluídos os lusodescendentes, uma vez que o país não reconhece a dupla nacionalidade.

É uma "comunidade, historicamente, muito presente, muito visível" no principado, com diversas associações organizadas e com atividade regular, sublinhou Duarte Pinto da Rocha.

Assim, ao longo de 2025, foram promovidos já uma "série de eventos" em colaboração com as associações e as autoridades do Governo de Andorra, para assinalar e comemorar, por exemplo, o Dia Mundial da Língua Portuguesa (5 de maio), o 25 de Abril ou o 10 de Junho.

Em paralelo, o consulado também tem facilitado "pontes" ente associações e outras entidades locais e em Portugal.