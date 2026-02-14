Professores pedem suspensão de ações anti-imigração ICE nas escolas

As autoridades afirmaram que o ICE não tem escolas como alvo de operações de fiscalização , mas que houve vários casos nos últimos meses em que agentes de imigração perseguiram ou detiveram pessoas dentro ou perto de propriedades escolares.

Este processo foi apresentado no ano passado por um sindicato de trabalhadores rurais do Oregon e por um grupo de igrejas, que argumentaram que a mudança de política era "arbitrária e caprichosa".

O pedido visa suspender as ações anti-imigração enquanto é julgado um processo judicial que contesta a política da administração Trump que abriu escolas, locais de culto e instalações médicas à fiscalização por agentes federais.

"Nos últimos meses - e com intensificação nas últimas semanas - os agentes de imigração têm realizado incursões alarmantes em cidades e vilas de todo o país, incluindo incursões sem precedentes e descontroladas em instituições comunitárias vitais, como escolas e unidades de saúde", escreveram os advogados.

Na petição judicial apresentada na quinta-feira, educadores de todo o país descreveram casos de rusgas policiais a imigrantes que assustaram os alunos, pais imigrantes que retiraram os seus filhos da escola e relatos de pais e alunos - incluindo do ensino básico - detidos pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em paragens de autocarros escolares.

Sindicatos de professores, igrejas e outras entidades ligadas ao ensino norte-americano pediram a um juiz que suspenda a aplicação da política de imigração do governo norte-americano nas escolas , devido ao impacto crescente de ações de fiscalização.

Durante mais de três décadas, o governo tinha proibido as autoridades de imigração de realizarem detenções em escolas e locais de culto, política atualizada ao longo dos anos para incluir outras "zonas protegidas", como hospitais e alojamentos para sem-abrigo, para evitar que as ações de fiscalização restringissem o acesso a serviços e atividades essenciais.

O processo judicial incluiu testemunhos anónimos de 60 professores e profissionais de saúde de 18 estados que descreveram como a fiscalização da imigração perto das suas escolas e instalações médicas tem dificultado o seu trabalho.

Durante uma operação em Chicago, em outubro, os agentes lançaram gás lacrimogéneo que atingiu o pátio de uma escola.

Mais tarde, detiveram uma professora dentro de um jardim de infância durante a chegada dos alunos.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) relatou que, numa perseguição, o carro em que a professora seguia dirigiu-se para a escola e que esta se barricou dentro do veículo, obrigando os agentes a entrar. A mulher, que tem autorização de trabalho, foi posteriormente libertada.

Em Minneapolis, os agentes entraram em confronto com populares depois de terem perseguido um homem até uma escola secundária, no final do dia.

Uma professora do ensino básico disse que metade dos alunos faltou às aulas devido a um rumor sobre a presença de agentes de imigração nas proximidades. No mês seguinte, um aluno da escola foi detido numa paragem de autocarro.

Noutro caso, uma terapeuta da fala descreveu que pais imigrantes temiam que assinar documentos para obter serviços de educação especial para os seus filhos atraísse a atenção dos agentes de imigração.

Um professor do ensino secundário relatou que muitos alunos, incluindo imigrantes que ainda estavam a aprender inglês, passaram a utilizar o ensino à distância.