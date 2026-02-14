Starmer responde à Europa. "O Reino Unido está pronto"

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, não tem dúvidas quanto ao caminho a seguir, especialmente na área da Defesa: o caminho do Reino Unido é ao lado da Europa, garantiu, respondendo ao repto de união lançado minutos antes pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no mesmo palco.

"A minha mensagem hoje é a de que o Reino Unido está pronto. Reconhecemos o imperativo, reconhecemos a urgência e queremos trabalhar em conjunto para liderar uma mudança geracional na cooperação industrial em matéria de Defesa", garante o responsável britânico.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, enfatizou a necessidade de construir "poder militar" e estar pronto para lutar, se necessário, num discurso proferido este sábado na Conferência de Segurança de Munique, cujo objetivo é reforçar a defesa europeia e os laços diplomáticos.

"Não estamos hoje numa encruzilhada, o caminho que temos pela frente é reto e é claro que devemos construir o nosso poder militar, porque essa é a moeda corrente da era", disse, após o discurso de abertura da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Devemos ser capazes de dissuadir agressões e, sim, se necessário, devemos estar prontos para lutar, para fazer o que for preciso para proteger o nosso povo, os nossos valores e o nosso modo de vida e, como Europa, devemos sustentar-nos por nós próprios."