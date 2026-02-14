Von der Leyen. "Um por todos e todos por um. Este é o significado da Europa"

A União Europeia deve "dar vida" a um pacto de defesa mútua ancorado no seu tratado fundador, disse a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Conferência de Segurança de Munique, este sábado.

"Chegou o momento de dar vida à cláusula de defesa mútua da Europa. A defesa mútua não é uma tarefa opcional para a União Europeia. É uma obrigação dentro do nosso próprio tratado", disse von der Leyen num discurso na Conferência de Segurança de Munique, onde instou a UE a ser mais independente para garantir a sua própria segurança e a "libertar-se de todos os tabus" sobre defesa.

A cláusula foi introduzida no Tratado de Lisboa, em 2007, no chamado artigo 42.º, n.º 7, segundo o qual os Estados-membros da União Europeia têm "a obrigação de prestar ajuda e assistência por todos os meios ao seu alcance" caso outro Estado-membro seja vítima de uma agressão no seu território. A assistência pode ser militar, mas pode também incluir apoio diplomático ou assistência médica.

"A segurança da Europa nem sempre foi considerada como a nossa principal responsabilidade. Mas isso mudou fundamentalmente", ressalva. "É nosso compromisso coletivo apoiarmo-nos mutuamente em caso de agressão. Ou em termos simples: um por todos e todos por um. E este é o significado da Europa", declara von der Leyen.

Para a responsável europeia, tal também tem de significar mais rapidez a tomar decisões, o que poderá implicar que a Europa se passe a basear "no resultado de uma maioria qualificada em vez de unanimidade". Para tal, defende, não será preciso alterar as regras do bloco comunitário, mas sim usar de criatividade.

O futuro da segurança da Europa, diz igualmente a Presidente da Comissão Europeia, passa pelo trabalho com "os parceiros mais próximos", como "o Reino Unido, a Noruega, a Islândia ou o Canadá". Não menciona os EUA, mas ressalva que, "neste momento de grande volatilidade", a Europa deve aproximar-se "em particular do Reino Unido".

"Dez anos após o Brexit, os nossos futuros estão tão interligados como sempre", admite von der Leyen, falando diretamente para o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a quem relembra que "o compromisso só tem peso se for construído sobre confiança e competências".

Para von der Leyen, uma Europa forte "é uma aliança transatlântica mais forte", acrescenta, depois de mencionar, não os EUA, mas o Canadá e de indicar que as políticas comunitárias devem ter "uma dimensão de segurança clara nesta nova ordem mundial". O objetivo, diz, é simples: "garantir que a Europa pode defender o seu próprio território, a sua economia, a sua democracia e o seu modo de vida em qualquer momento".

Para conseguir atingir tal propósito, acrescenta, é preciso "derrubar o muro rígido que separa os setores civis e da defesa" e adicionar indústrias como a automóvel, aeroespacial e de maquinaria pesada "como parte fundamental da cadeia de valor da defesa".

A Conferência de Segurança de Munique, onde estão presentes mais de 60 líderes mundiais e cerca de cem ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, começou na sexta-feira e decorre até domingo.

[Notícia atualizada às 11h28 de 14 de fevereiro de 2026 para acrescentar mais declarações de Ursula von der Leyen]