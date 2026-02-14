Von der Leyen. "Um por todos e todos por um. Este é o significado da Europa"

A União Europeia deve "dar vida" a um pacto de defesa mútua ancorado no seu tratado fundador, disse a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Conferência de Segurança de Munique, este sábado.

"A defesa mútua não é uma tarefa opcional para a União Europeia. É uma obrigação dentro do nosso próprio tratado", disse von der Leyen num discurso na conferência.

"É nosso compromisso coletivo apoiarmo-nos mutuamente em caso de agressão. Ou em termos simples: um por todos e todos por um. E este é o significado da Europa", declara von der Leyen.

O futuro da segurança da Europa, diz a Presidente da Comissão Europeia, passa pelo trabalho com "os parceiros mais próximos", como "o Reino Unido, a Noruega, a Islândia ou o Canadá". Não menciona os EUA, mas ressalva que, "neste momento de grande volatilidade", a Europa deve aproximar-se "em particular do Reino Unido".

"Dez anos após o Brexit, os nossos futuros estão tão interligados como sempre", admite von der Leyen, falando diretamente para o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a quem relembra que "o compromisso só tem peso se for construído sobre confiança e competências".