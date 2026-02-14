Zelensky surpreendido com mudança russa na equipa de negociações para a paz

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou este sábado ter ficado surpreendido com a decisão da Rússia de alterar a liderança da sua equipa de negociação para as conversações de paz previstas para a próxima semana, em Genebra.

Segundo o chefe de Estado ucraniano, a mudança “parece ter como objetivo adiar qualquer decisão concreta” no processo negocial.

Em declarações aos jornalistas à margem da Conferência de Segurança de Munique, Zelensky defendeu que, após um eventual acordo de paz, será necessária a presença de tropas estrangeiras em território ucraniano como forma de dissuadir futuras agressões por parte da Rússia.

“Sem garantias de segurança robustas, o risco de uma nova ofensiva mantém-se”, sublinhou.

O Presidente ucraniano revelou ainda que os Estados Unidos propuseram uma garantia de segurança com a duração de 15 anos após o fim da guerra, mas frisou que Kiev pretende um compromisso mais prolongado.

“A Ucrânia defende um acordo de 20 anos ou mais, que assegure uma paz duradoura e estabilidade real”, afirmou.

As negociações deverão decorrer em Genebra, num contexto de forte expectativa internacional quanto a eventuais avanços diplomáticos.