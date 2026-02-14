Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 14 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Zelensky surpreendido com mudança russa na equipa de negociações para a paz

14 fev, 2026 - 18:29 • Olímpia Mairos , com Reuters

Presidente ucraniano defende presença de tropas estrangeiras após acordo e quer garantias de segurança por mais de 20 anos.

A+ / A-

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou este sábado ter ficado surpreendido com a decisão da Rússia de alterar a liderança da sua equipa de negociação para as conversações de paz previstas para a próxima semana, em Genebra.

Segundo o chefe de Estado ucraniano, a mudança “parece ter como objetivo adiar qualquer decisão concreta” no processo negocial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações aos jornalistas à margem da Conferência de Segurança de Munique, Zelensky defendeu que, após um eventual acordo de paz, será necessária a presença de tropas estrangeiras em território ucraniano como forma de dissuadir futuras agressões por parte da Rússia.

“Sem garantias de segurança robustas, o risco de uma nova ofensiva mantém-se”, sublinhou.

O Presidente ucraniano revelou ainda que os Estados Unidos propuseram uma garantia de segurança com a duração de 15 anos após o fim da guerra, mas frisou que Kiev pretende um compromisso mais prolongado.

“A Ucrânia defende um acordo de 20 anos ou mais, que assegure uma paz duradoura e estabilidade real”, afirmou.

As negociações deverão decorrer em Genebra, num contexto de forte expectativa internacional quanto a eventuais avanços diplomáticos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 14 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)