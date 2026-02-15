Ouvir
Itália

Dois mortos e um ferido grave após avalanche no norte de Itália

15 fev, 2026 - 16:18 • Lusa

As autoridades mantêm o alerta devido ao risco de avalanches na zona alpina, agravado pelas recentes nevascas e fortes rajadas de vento em altitudes elevadas.

Duas pessoas morreram e uma encontra-se em estado grave após serem atingidas este domingo por uma avalanche enquanto esquiavam fora de pista em Courmayeur, no norte da Itália, segundo informou o Serviço Alpino de Emergências.

A avalanche ocorreu esta manhã no canal do Vesses, na província de Valle de Aosta (norte), e soterrou vários membros de um grupo de esquiadores.

Inicialmente, as equipas de resgate localizaram o corpo de uma vítima mortal e dois feridos em estado crítico, que foram transportados de urgência para o hospital.

Um deles faleceu pouco depois de dar entrada no serviço de urgências, enquanto o único sobrevivente está a ser transportado em estado "muito grave" para o hospital Città della Salute-Molinette, em Turim (norte).

A operação de resgate, que já foi concluída, contou com o envio de 15 socorristas, três unidades caninas, dois médicos, dois helicópteros e duas ambulâncias.

Embora o número total de afetados não tenha sido especificado, os meios de comunicação locais estimam que o grupo original poderia ser composto por três a seis pessoas de nacionalidade francesa.

Por outro lado, este domingo registou-se outra avalanche na província de Trentino (norte), concretamente na zona de Tesino, onde uma pessoa ficou parcialmente soterrada, mas conseguiu ser resgatada pelos seus próprios companheiros sem necessidade de assistência médica.

As autoridades mantêm o alerta devido ao risco de avalanches na zona alpina, agravado pelas recentes nevascas e fortes rajadas de vento em altitudes elevadas.

