Europa não é "decadente e 'woke'" e valores da civilização europeia permanecem intactos

15 fev, 2026 - 13:44 • Lusa

Kallas responde aos EUA. Chefe da diplomacia europeia defendeu este domingo a estabilidade dos valores da Europa.

A chefe da diplomacia europeia defendeu este domingo a estabilidade dos valores da Europa face às críticas dos Estados Unidos e apresentou as linhas orientadoras de um futuro europeu independente e centrado na expansão das relações.

A defesa dos valores europeus foi feita pela alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, ao abrir o terceiro e último dia da 62.ª sessão da Conferência de Segurança de Munique (sul da Alemanha), que começou sexta-feira.

"Perante aqueles que dizem que existe uma Europa decadente e 'woke', a nossa civilização não está a enfrentar qualquer tipo de eliminação. Aqueles que já são membros querem que esta união assuma um papel mais forte no mundo, que defenda os nossos valores, que cuide das nossas pessoas e que impulsione a humanidade para a frente", declarou Kallas.

