Israel vai construir novo aeroporto perante "crescente procura de turistas"

Israel vai construir um novo aeroporto no Sul do país para responder à "crescente procura de turistas", anunciou este domingo o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

"Só assim poderemos dar uma resposta real à crescente procura de turistas e tráfego aéreo dos milhões de pessoas que chegam a Israel todos os anos, e que virão ainda mais, e também dos cidadãos israelitas que voam para o estrangeiro", afirmou Netanyahu num comunicado de imprensa divulgado pelo seu gabinete.



A nova infraestrutura deverá ser construída na zona de Ziclague, situada no sul do território histórico de Judá, na região do Negev, perto da atual cidade israelita de Beersheba.

O chefe de Governo israelita afirmou que esta construção impulsionará "o emprego, a acessibilidade e o turismo" no Negev, uma das zonas mais deprimidas de Israel, com taxas de pobreza que em 2024 rondavam 22%, de acordo com dados oficiais de Israel.

Netanyahu anunciou ainda que será construído um outro aeroporto, em Ramat David, no norte do país.

Atualmente, Israel conta com o Aeroporto Internacional Ben Gurión (Tel Aviv), o Aeroporto de Ovda (ao sul, perto de Éilat) e também o Aeroporto Eilat-Ramon, além de dois aeroportos regionais em Haifa e Rosh Pina, no norte.

O turismo em Israel diminuiu depois de 2023, ano do ataque do Hamas em 7 de outubro. Nesse ano, viajaram para Israel cerca de três milhões de pessoas, número que caiu para 960 mil em 2024, ficando em cerca de 1,3 milhões de visitantes em 2025, de acordo com dados do Ministério do Turismo de Israel.

A reabertura das rotas aéreas para Tel Aviv, a contratação dos serviços de estrangeiros influentes que viajam para o país, o restabelecimento da cobertura de algumas seguradoras, a flexibilização das restrições de viagem e agora a construção de novos aeroportos foram medidas anunciadas pelo Governo para reanimar o turismo.