Em Destaque
Obama. Comportamentos do ICE são os mesmo de "países autoritários e ditaduras"

15 fev, 2026 - 14:20 • Lusa

Ex-Presidente norte-americano considera comportamento do ICE "profundamente preocupante e perigoso".

O ex-Presidente norte-americano Barack Obama condenou este sábado as operações da polícia federal de imigração dos Estados Unidos (ICE) em Minnesota, comparando-as a comportamentos observados em "ditaduras".

"O comportamento desviante de agentes do governo federal é profundamente preocupante e perigoso", afirmou Obama no 'podcast' do comentador político de esquerda Brian Tyler Cohen, referindo-se a comportamentos "que vimos no passado em países autoritários e ditaduras".

Em Minneapolis, maior cidade do estado de Minnesota, milhares de agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) e da polícia de fronteira realizaram nas últimas semanas rusgas que a Administração do Presidente Donald Trump apresenta como tendo como alvo criminosos.

