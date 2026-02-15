Ouvir
Rússia. Acusações de envenenamento de Navalny são "necropropaganda"

15 fev, 2026 - 13:53 • Lusa

Segundo a missão diplomática, as acusações "não são uma busca de justiça, mas um ultraje aos mortos".

A diplomacia russa classificou como "necropropaganda" e "ultraje aos mortos" as acusações dos governos de cinco países ocidentais sobre o envenenamento do líder da oposição Alexei Navalny com uma toxina letal extraída de uma espécie de rã sul-americana.

"O método escolhido pelos políticos do Ocidente, a necropropaganda, desperta verdadeiro estupor", assinalou a Embaixada da Rússia em Londres, num comunicado divulgado pela agência TASS, na véspera de se assinalar o segundo aniversário da morte do opositor numa prisão do Ártico.

Segundo a missão diplomática, as acusações feitas pela Alemanha, Reino Unido, França, Suécia e Países Baixos "não são uma busca de justiça, mas um ultraje aos mortos".

