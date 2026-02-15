UE confirma participação de comissária no Conselho da Paz sobre Gaza

A comissária europeia para o Mediterrâneo, Dubravka Suica, vai participar, na quinta-feira em Washington (Estados Unidos), na primeira reunião do Conselho da Paz, criado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, no âmbito do cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A presença de Suica na reunião foi confirmada este domingo pela Comissão Europeia, ressalvando, no entanto, que a Comissão não se torna membro do Conselho da Paz, mas "compromete-se com a aplicação do cessar-fogo em Gaza" e "contribui para as conversações sobre a recuperação e reconstrução após a guerra".

A comissária europeia para o Mediterrâneo, Dubravka Suica, esteve reunida no sábado com o diretor executivo da Comissão de Paz para Gaza, o diplomata búlgaro Nickolay Mladenov, para estudar a melhor forma de executar a segunda fase do acordo de paz para o enclave palestiniano.

Nas redes sociais, Suica escreveu que ambos defenderam ser importante avançar com a segunda fase do acordo de paz de Trump para Gaza, que prevê a entrada em funções de uma administração de tecnocratas palestinianos no enclave.

O Conselho da Paz foi concebido no âmbito do cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos para o conflito entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, que está em vigor desde 10 de outubro, e é liderado por Donald Trump.

No mês passado, o líder norte-americano assinou a criação do órgão, à margem do Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça.

Pelo menos 35 chefes de governo e de Estado, incluindo Israel, Argentina, Arábia Saudita e Egito, aceitaram aderir, enquanto outras nações, como França, Espanha e Suécia, recusaram.

A maioria dos membros fundadores anunciados é aliada de Trump e já tinha manifestado apoio, enquanto as grandes potências e quase todos os países europeus se mostraram relutantes em aderir, considerando que o Conselho enfraquece a ONU.

Os estatutos concedem amplos poderes ao líder da Casa Branca na qualidade de presidente do órgão, como o direito de veto e de definição da agenda, e preveem mandatos permanentes para os maiores contribuintes financeiros.