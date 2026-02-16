Ouvir
Comboio descarrila após avalanche nos Alpes suíços

16 fev, 2026 - 20:52 • Catarina Magalhães

Cinco feridos na Suíça em descarrilamento de um comboio regional, numa zona que continua em risco de avalanche de categoria 5, o nível máximo de perigo.

Um comboio regional com cerca de 29 pessoas a bordo descarrilou na manhã desta segunda-feira nos Alpes suíços, provocando cinco feridos segundo o comunicado das autoridades locais.

Depois de assistidos pelas equipas médicas direcionadas ao local, um dos cinco feridos foi encaminhado para o hospital a 40 quilómetros da estação ferroviária.

Esta zona continua em risco de avalanche de categoria 5, o nível máximo de perigo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O comboio que viajava entre as zonas montanhosas de Goppenstein e Hohtenn descarrilou pelas sete da manhã.

Ainda não está claro se as carruagens foram, de facto, atingidas diretamente pela neve nos Alpes suíços. Foto: Peter Schneider/EPA Avalanche. Suíça
De acordo com as autoridades, "uma avalanche pode ter cruzado os trilhos da composição um pouco antes da passagem do comboio".

A polícia suíça está a investigar o incidente, já que ainda não está claro se as carruagens foram, de facto, atingidas diretamente pela neve ou se a ferrovia foi afetada antes da passagem do comboio.

Enquanto isso, várias aldeias nas imediação foram encerradas ou colocadas sob ordens de evacuação.

Desde o início do mês até ao dia 8 de fevereiro, já morreram 13 pessoas nas montanhas fronteiriças italianas, de acordo com o serviço Alpine Rescue, citado pelo jornal britânico "The Guardian".

Esquiadores, alpinistas e transeuntes estão entre as vítimas., dez dos quais foram apanhados por camadas de neve consideradas excecionalmente instáveis.

A Suíça é conhecida por uma vasta rede ferroviária que cria pontos de ligação entre cidades, vila e pequenas comunas.

