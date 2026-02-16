Kremlin é "totalmente responsável" pelo envenenamento de Navalny, diz Kallas

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, disse esta segunda-feira que o Kremlin é "totalmente responsável" pelo envenenamento do falecido opositor russo Alexei Navalny e afirmou que Bruxelas vai continuar a aplicar sanções para responsabilizar Moscovo. "O regime da Rússia não se limita a bombardear a Ucrânia, como também continua a silenciar os opositores no próprio país", disse a alta representante dos Negócios Estrangeiros da União Europeia numa mensagem nas redes sociais. "O assassínio de opositores políticos faz parte do ADN do regime. Não é uma demonstração de força, mas uma admissão de medo", afirmou Kaja Kallas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A vice-presidente do Executivo comunitário acrescentou que a UE "vai continuar a utilizar o regime de sanções em matéria de direitos humanos contra a Rússia para garantir a responsabilização pela repressão".

Esta mensagem da chefe da diplomacia europeia surgiu depois da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se ter juntado às condenações de outros líderes da UE na sequência do anúncio de cinco países (Alemanha, Reino Unido, França, Suécia e Países Baixos) de que chegaram à conclusão de que Navalny foi envenenado com uma toxina letal.

De acordo com essa investigação internacional realizada a partir de amostras colhidas de Navalny logo após a morte numa prisão ártica russa, o político morreu envenenado com uma toxina letal (epibatidina), presente em sapos venenosos da América do Sul. O líder da oposição russa morreu aos 47 anos enquanto estava numa prisão na Sibéria. A presidência russa considerou infundadas as acusações de que o líder da oposição russa foi envenenado e morto por Moscovo com uma toxina rara há exatamente dois anos. "Naturalmente, não aceitamos tais acusações. Discordamos delas. Consideramo-las tendenciosas e infundadas", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, na conferência de imprensa diária, acrescentando ainda que estas acusações são "necropropaganda".

