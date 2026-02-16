Ministro da Justiça acusa extrema-esquerda francesa pela morte de elemento da extrema-direita

16 fev, 2026 - 07:53 • João Carlos Malta
O ministro francês da Justiça, Gérald Darmanin, disse no domingo, que a extrema-esquerda foi responsável pelo espancamento fatal de um jovem francês ligado à extrema-direita, escreve o jornal Le Monde Diplomatique.
A morte está a inflamar as tensões políticas no país. Darmanin também acusou políticos da extrema-esquerda, incluindo membros do partido Esquerda Insubmissa, a maior bancada de esquerda no parlamento, de incitar a violência com o seu discurso.
A vítima, Quentin Deraque, de 23 anos, foi hospitalizada e induzido em coma na quinta-feira, depois de ter sido atacado em Lyon, tendo morrido na sequência dos ferimentos que sofreu.
Segundo algumas testemunhas, o jovem estaria a fazer segurança a um protesto contra a presença de Rima Hassan, membro do Parlamento Europeu pelo partido LFI, na Sciences Po Lyon, quando foi agredido por um grupo de ativistas rivais.
O gabinete do procurador de Lyon informou à AFP no sábado que a vítima morreu na sequência dos ferimentos.
Entretanto, foi aberta uma investigação por suspeita de homicídio qualificado, tendo a procuradoria anunciado, no domingo, que já tinham sido recolhidos depoimentos "significativos" e que os investigadores estavam a trabalhar para identificar os autores.
"Foi claramente a extrema-esquerda que o matou", disse Darmanin à rádio RTL.
O ministro da Justiça disse que “existem discursos, particularmente do La France Insoumise e da extrema-esquerda, que infelizmente levam à violência desenfreada nas redes sociais e, consequentemente, no mundo físico", afirmou.
"As palavras podem matar", acrescentou Darmanin, acusando Hassan e o líder do LFI, Jean-Luc Mélenchon, de "não terem dito uma única palavra pela família do jovem".
Em declarações após estas declarações, Mélenchon expressou "choque" com o homícidio. "Enviamos a nossa solidariedade e compaixão à sua família e entes queridos", disse.
Mélenchon, candidato presidencial pela terceira vez e com grandes hipóteses de se recandidatar às eleições do próximo ano, acrescentou que o partido que lidera se opõe à violência.
O mesmo líder da esquerda-radical rejeita as acusações de que ao movimento que lidera não tem "qualquer ligação com a realidade".
Um alegado vídeo do ataque, transmitido pela estação TF1, mostra uma dezena de pessoas a agredir outras três que estavam caídas no chão, duas das quais conseguiram escapar.
"Ouvi gritos, pessoas a agredirem-se com barras de ferro e coisas do género", disse à AFP uma testemunha do ataque. "Quando cheguei ao local, vi pessoas cobertas de sangue", acrescentou.
O advogado da família afirmou em comunicado que Quentin parece ter sido vítima de uma emboscada por parte de "indivíduos organizados e treinados, em número muito superior e armados, alguns com os rostos cobertos".
Segundo o France 24, o incidente agudizou ainda mais a tensão entre a extrema-direita e a extrema-esquerda francesas, na véspera das eleições municipais de março e da corrida presidencial de 2027.
Marine Le Pen, candidata presidencial pela terceira vez e que pretende candidatar-se em 2027 apesar de uma condenação por corrupção, condenou os "bárbaros responsáveis por este linchamento".
Entretanto, já houve manifestações convocadas pela extrema-direita em memória de Quentin, que tiveram lugar na cidade de Montpellier, no sul de França, e em Paris, onde os manifestantes exibiram uma faixa com as palavras "Assassinos da Antifa, justiça para Quentin".