O que se sabe da toxina raríssima de sapo que matou Alexy Navalny?

O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi assassinado com uma toxina letal encontrada em rãs-flecha venenosas da América do Sul, acusou o Reino Unido e alguns dos aliados europeus. Foram encontrados vestígios de epibatidina em amostras do corpo de Navalny e, muito provavelmente, resultaram na sua morte numa prisão Sibéria, há dois anos, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico. Os aliados afirmaram que só o Estado russo teria os "meios, o motivo e a oportunidade" para utilizar esta toxina letal. O Kremlin rejeitou a descoberta, classificando-a como "uma campanha de desinformação", segundo a agência de notícias Tass. Que toxina é esta? A epibatidina é uma neurotoxina que se encontra da pele do sapo-flecha-venenoso equatoriano. É, segundo os especialistas, "200 vezes mais potente" do que a morfina. Pode ser encontrada naturalmente em sapos-flecha selvagens na América do Sul, mas também pode ser produzida em laboratório.

Embora tenha sido investigada como analgésico e para o alívio de condições inflamatórias pulmonares dolorosas, não é utilizada clinicamente devido à toxicidade que possui. Como funciona o veneno do sapo-flecha? Este poderoso composto químico atua nos recetores nicotínicos do sistema nervoso. Como sobre-estimula estes recetores nervosos, se for administrado na dose correta, pode causar espasmos musculares, paralisia, convulsões, diminuição da frequência cardíaca, insuficiência respiratória e, por fim, a morte. Quão rara é? É extremamente rara e encontrada apenas numa região geográfica, e mesmo assim em quantidades mínimas.

A espécie em causa é o sapo-flecha-venenoso-de-Anthony, uma espécie endémica do Equador e do Peru. Estes produzem a substância química ao alimentarem-se de determinados alimentos que produzem alcalóides – um tipo de composto orgânico – que sintetizam a epibatidina e a acumulam na pele. Este é um método incrivelmente raro de envenenamento humano. O que disse a Rússia? Os laboratórios europeus confirmaram que Navalny morreu devido a um veneno de origem desconhecida.