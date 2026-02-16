Ouvir
O que se sabe da toxina raríssima de sapo que matou Alexy Navalny?

16 fev, 2026 - 08:27 • Redação

É muito raro o uso deste tipo de veneno, sendo que os especialistas só conheciam até ao momento utilizações laboratoriais. Sabe-se que é 200 vezes mais potente do que morfina e que se encontra numa espécie de sapos que se vivem em alguns países da América Latina.

A+ / A-

O líder da oposição russa, Alexei Navalny, foi assassinado com uma toxina letal encontrada em rãs-flecha venenosas da América do Sul, acusou o Reino Unido e alguns dos aliados europeus.

Foram encontrados vestígios de epibatidina em amostras do corpo de Navalny e, muito provavelmente, resultaram na sua morte numa prisão Sibéria, há dois anos, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

Os aliados afirmaram que só o Estado russo teria os "meios, o motivo e a oportunidade" para utilizar esta toxina letal.

O Kremlin rejeitou a descoberta, classificando-a como "uma campanha de desinformação", segundo a agência de notícias Tass.

Que toxina é esta?

A epibatidina é uma neurotoxina que se encontra da pele do sapo-flecha-venenoso equatoriano. É, segundo os especialistas, "200 vezes mais potente" do que a morfina.

Pode ser encontrada naturalmente em sapos-flecha selvagens na América do Sul, mas também pode ser produzida em laboratório.

Rússia. Acusações de envenenamento de Navalny são "necropropaganda"

Rússia. Acusações de envenenamento de Navalny são "necropropaganda"

Segundo a missão diplomática, as acusações "não sã(...)

Embora tenha sido investigada como analgésico e para o alívio de condições inflamatórias pulmonares dolorosas, não é utilizada clinicamente devido à toxicidade que possui.

Como funciona o veneno do sapo-flecha?

Este poderoso composto químico atua nos recetores nicotínicos do sistema nervoso.

Como sobre-estimula estes recetores nervosos, se for administrado na dose correta, pode causar espasmos musculares, paralisia, convulsões, diminuição da frequência cardíaca, insuficiência respiratória e, por fim, a morte.

Quão rara é?

É extremamente rara e encontrada apenas numa região geográfica, e mesmo assim em quantidades mínimas.

A espécie em causa é o sapo-flecha-venenoso-de-Anthony, uma espécie endémica do Equador e do Peru. Estes produzem a substância química ao alimentarem-se de determinados alimentos que produzem alcalóides – um tipo de composto orgânico – que sintetizam a epibatidina e a acumulam na pele.

Este é um método incrivelmente raro de envenenamento humano.

O que disse a Rússia?

Os laboratórios europeus confirmaram que Navalny morreu devido a um veneno de origem desconhecida.

Navalny morreu envenenado com toxina encontrada em sapos-dardo sul-americanos

Rússia

Navalny morreu envenenado com toxina encontrada em sapos-dardo sul-americanos

Reino Unido, Suécia, França, Alemanha e Países Bai(...)

Moscovo tinha afirmado que Navalny morreu de causas naturais, embora a viúva, Yulia Navalnaya, tenha insistido que o seu marido foi "assassinado" por envenenamento.

A embaixada russa em Londres negou o envolvimento de Moscovo na morte de Navalny e descreveu o anúncio como "delírio dos fabulistas ocidentais" e "necropropaganda".

Quando morreu, Navalny estava preso há três anos e tinha sido recentemente transferido para uma colónia penal no Ártico.

Segundo relatos russos, o homem de 47 anos saiu para um pequeno passeio, disse que se sentia mal, desmaiou e nunca mais recuperou a consciência.

