Putin dá ordem para "colocar armas nucleares" na fronteira com a União Europeia

A Rússia está a movimentar as suas armas nucleares para a fronteira com a União Europeia. O alerta foi dado pela líder da oposição da Bielorrússia, Sviatlana Tsikhanouskaya, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph.

A bielorrussa avisa que o Ocidente deve "prestar mais atenção" ao que está a acontecer nas fronteiras russas e acusa o seu país de ajudar a Rússia a escalar a guerra na Ucrânia, ao intensificar a presença militar de russos no seu território.

"Vemos como o regime de Lukashenko tem aumentado a presença da Rússia em território bielorrusso. Estão prestes a movimentar armas nucleares, mísseis russos", afirmou Tsikhanouskaya, acrescentando que existem "cerca de 300 empresas bielorrussas" que contribuem na indústria militar russa.

A Bielorrússia, vizinha da Rússia, faz fronteira com três Estados-membro da UE: Polónia, Lituânia e Letónia.

A cara mais conhecida da oposição bielorrussa, que esteve em Lisboa em novembro do ano passado para a Web Summit, alerta que a Rússia "se está a preparar para uma escalada" do conflito.

Tsikhanouskaya defende que é necessária "mais atenção" ao que está a acontecer na Bielorrússia e que Zelensky está consciente de que uma escalada "poderá afetar não só a Ucrânia, mas outros países europeus.