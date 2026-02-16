Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Putin dá ordem para "colocar armas nucleares" na fronteira com a União Europeia

16 fev, 2026 - 15:29 • Diogo Camilo

Líder da oposição da Bielorrússia alerta para aumento da presença militar da Rússia em território bielorrusso e afirma que país está "prestes a movimentar mísseis russos". Bielorrússia faz fronteira com três Estados-membro da UE: Polónia, Lituânia e Letónia.

A+ / A-

A Rússia está a movimentar as suas armas nucleares para a fronteira com a União Europeia. O alerta foi dado pela líder da oposição da Bielorrússia, Sviatlana Tsikhanouskaya, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph.

A bielorrussa avisa que o Ocidente deve "prestar mais atenção" ao que está a acontecer nas fronteiras russas e acusa o seu país de ajudar a Rússia a escalar a guerra na Ucrânia, ao intensificar a presença militar de russos no seu território.

"Vemos como o regime de Lukashenko tem aumentado a presença da Rússia em território bielorrusso. Estão prestes a movimentar armas nucleares, mísseis russos", afirmou Tsikhanouskaya, acrescentando que existem "cerca de 300 empresas bielorrussas" que contribuem na indústria militar russa.

A Bielorrússia, vizinha da Rússia, faz fronteira com três Estados-membro da UE: Polónia, Lituânia e Letónia.

A cara mais conhecida da oposição bielorrussa, que esteve em Lisboa em novembro do ano passado para a Web Summit, alerta que a Rússia "se está a preparar para uma escalada" do conflito.

Tsikhanouskaya defende que é necessária "mais atenção" ao que está a acontecer na Bielorrússia e que Zelensky está consciente de que uma escalada "poderá afetar não só a Ucrânia, mas outros países europeus.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)