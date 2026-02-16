"São reais, mas nunca os vi". Obama clarifica comentários sobre extraterrestres

O antigo Presidente norte-americano Barack Obama, de 64 anos, comentou em podcast que extraterrestres existem e garantiu que estes seres não são mantidos na Área 51, no deserto do Nevada nos Estados Unidos da América (EUA).

"São reais, mas nunca os vi", disse em entrevista no podcast de Brian Tyler Cohen, publicado este sábado.

A misteriosa Área 51 é uma zona militar em que as forças armadas dos EUA guardariam provas de vida extraterrestre, como apontam várias teorias nas últimas décadas – e Obama veio reacender esta hipótese sobre vida alienígena e outros fenómenos.

Porém, o ex-Presidente dos EUA desmentiu qualquer "instalação subterrânea" para manter os extraterrestres escondidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Não há nenhuma instalação subterrânea, a não ser que haja uma enorme conspiração e que a tenham escondido do Presidente dos Estados Unidos", referiu.