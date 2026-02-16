Ouvir
Estados Unidos

"São reais, mas nunca os vi". Obama clarifica comentários sobre extraterrestres

16 fev, 2026 - 23:34 • Catarina Magalhães

"Estatisticamente o universo é tão vasto que as probabilidades de existir vida algures por aí são boas", esclareceu o antigo Presidente dos EUA depois de afirmar a existência de extraterrestres num podcast. Obama garantiu ainda que estes seres não são mantidos na misteriosa Área 51.

O antigo Presidente norte-americano Barack Obama, de 64 anos, comentou em podcast que extraterrestres existem e garantiu que estes seres não são mantidos na Área 51, no deserto do Nevada nos Estados Unidos da América (EUA).

"São reais, mas nunca os vi", disse em entrevista no podcast de Brian Tyler Cohen, publicado este sábado.

A misteriosa Área 51 é uma zona militar em que as forças armadas dos EUA guardariam provas de vida extraterrestre, como apontam várias teorias nas últimas décadas – e Obama veio reacender esta hipótese sobre vida alienígena e outros fenómenos.

Porém, o ex-Presidente dos EUA desmentiu qualquer "instalação subterrânea" para manter os extraterrestres escondidos.

"Não há nenhuma instalação subterrânea, a não ser que haja uma enorme conspiração e que a tenham escondido do Presidente dos Estados Unidos", referiu.

Depois de admitir que pode existir vida noutras partes do universo, o anfitrião perguntou-lhe qual foi a sua primeira questão na Casa Branca e Obama disse, a sorrir: "Onde estão os extraterrestres?"

Contudo, o ex-Presidente dos EUA fez questão de esclarecer melhor as suas declarações virais no podcast, horas depois da divulgação da conversa.

"São boas as probabilidades de existir vida algures por aí"

Numa publicação na sua conta de Instagram, Barack Obama publicou um excerto do vídeo e disse que não viu "qualquer prova durante a presidência de que extraterrestres tenham feito contacto connosco".

"Estatisticamente o universo é tão vasto que as probabilidades de existir vida algures por aí são boas", explicou.

Recorde-se que uma sondagem norte-americana de outubro de 2025 revelou que metade dos americanos acreditam que estes seres já visitaram o planeta Terra, sendo que 16% destes afirmaram que nos próximos dez anos os extraterrestres vão contactar "muito provavelmente" com a vida humana.

