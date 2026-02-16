Tiroteio em ringue de hóquei em Rhode Island faz três mortos e três feridos

Um tiroteio ocorrido esta segunda-feira na Dennis M. Lynch Arena, em Pawtucket, provocou três mortos, incluindo o alegado atirador, e deixou três pessoas hospitalizadas em estado crítico. O incidente aconteceu durante um jogo de hóquei do ensino secundário.

A chefe da polícia de Pawtucket, Tina Goncalves, confirmou em conferência de imprensa que o número de vítimas mortais subiu para três depois de uma das pessoas feridas ter morrido no hospital.

"Temos agora a confirmação de que existe uma terceira vítima que faleceu no hospital. Temos três pessoas que também ficaram feridas e estão no hospital."

Inicialmente, a responsável indicou que os feridos se encontravam em estado grave, precisando posteriormente que estavam em estado crítico. O suspeito do ataque está entre os mortos, segundo as autoridades.

A chefe da polícia adiantou ainda que tudo indica tratar-se de um ato direcionado, sublinhando que o tiroteio não foi um ataque aleatório.

O FBI Boston informou, através de uma publicação nas redes sociais, que tem conhecimento do incidente e que agentes se deslocaram ao local.

"Neste momento, não existe qualquer ameaça iminente para a segurança pública e não houve qualquer pedido de assistência ao FBI."

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do tiroteio ocorrido no ringue.