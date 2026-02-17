Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Bayer propõe acordo de 6,7 mil milhões de euros para encerrar processos sobre o herbicida Roundup

17 fev, 2026 - 20:37 • Reuters

Bayer apresentou nos Estados Unidos uma proposta de acordo avaliada em cerca de 6,7 mil milhões de euros para resolver processos relacionados com o herbicida Roundup. Empresa enfrenta ações de aproximadamente 65 mil queixosos que associam o produto a casos de cancro.

A+ / A-

A farmacêutica e química alemã Bayer anunciou esta terça-feira que a sua subsidiária Monsanto submeteu em tribunal uma proposta de acordo coletivo nos Estados Unidos no valor máximo de 6,7 mil milhões de euros, destinada a resolver a maioria das ações judiciais atuais e futuras que associam o herbicida Roundup ao desenvolvimento de cancro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A proposta, que deverá ser formalizada num tribunal estadual de St. Louis, no Missouri, prevê a criação de um programa de compensações a longo prazo, financiado por pagamentos anuais limitados ao longo de um período que pode ir até 21 anos. O acordo necessita ainda de aprovação judicial.

A Bayer enfrenta atualmente cerca de 65 mil processos em tribunais estaduais e federais norte-americanos. Os autores das ações alegam ter desenvolvido linfoma não Hodgkin e outras formas de cancro após a utilização do herbicida, quer em contexto doméstico, quer profissional.

O plano agora apresentado inclui um mecanismo que permite a pessoas diagnosticadas com linfoma não Hodgkin e que comprovem exposição ao Roundup antes desta terça-feira apresentar reclamações durante até 21 anos, podendo receber uma parte do montante previsto.

“Estou confiante de que o acordo coletivo proposto permitirá resolver a grande maioria das reclamações”, afirmou o presidente executivo da Bayer, Bill Anderson, numa conferência com investidores e jornalistas.

O herbicida, amplamente utilizado nos Estados Unidos, passou para o controlo da Bayer em 2018, no âmbito da aquisição da Monsanto por cerca de 58 mil milhões de euros. A empresa sustenta que décadas de estudos demonstram que o produto e o seu princípio ativo, o glifosato, são seguros para uso humano.

Em 2020, a Bayer já tinha desembolsado aproximadamente 9,2 mil milhões de euros para resolver a maioria dos processos pendentes à data, mas não conseguiu então assegurar um acordo que abrangesse casos futuros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)