Colbert acusa CBS de travar entrevista a candidato democrata ao Senado do Texas

O apresentador Stephen Colbert afirmou que a CBS proibiu a exibição de uma entrevista com o democrata James Talarico, candidato à nomeação do partido para o Senado norte-americano pelo Texas.

A revelação foi feita durante a emissão de segunda-feira do programa The Late Show with Stephen Colbert.

Segundo Colbert, a decisão partiu dos advogados da estação, na sequência de orientações recentes da Federal Communications Commission. Em Janeiro, o regulador anunciou que os programas de entrevistas transmitidos durante o dia e à noite deixariam de ser considerados formatos noticiosos isentos das regras de igualdade de oportunidades, que obrigam à concessão de tempo de antena a candidatos com posições opostas.

“A administração de Donald Trump quer silenciar qualquer pessoa que diga algo negativo sobre Trump na televisão, porque tudo o que Trump faz é ver televisão”, disse Colbert.

O apresentador criticou ainda o presidente da FCC, Brendan Carr, e os advogados da CBS, acusando-os de aplicarem a directiva “por razões puramente financeiras”.

A posição surge numa altura em que a Paramount, empresa-mãe da CBS, procura obter aprovação regulatória para uma fusão avaliada em cerca de 7,8 mil milhões de euros com a Skydance Media.

No início do mês, vários órgãos de comunicação social noticiaram que a FCC abriu uma investigação para apurar se o programa The View, da ABC, violou as regras de igualdade de tempo de antena após uma entrevista a Talarico. O presidente Donald Trump tem instado Carr a agir contra emissoras que considera promoverem cobertura desequilibrada.

A entrevista vetada foi publicada na página do programa no YouTube, onde registava cerca de um milhão de visualizações na manhã de terça-feira.