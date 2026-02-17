Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Colbert acusa CBS de travar entrevista a candidato democrata ao Senado do Texas

17 fev, 2026 - 21:29 • Reuters

Stephen Colbert revelou que a CBS impediu a transmissão de uma entrevista com um candidato democrata ao Senado do Texas. A decisão surge após a FCC anunciar que reforçará as regras de igualdade de tempo de antena nos programas de entretenimento.

A+ / A-

O apresentador Stephen Colbert afirmou que a CBS proibiu a exibição de uma entrevista com o democrata James Talarico, candidato à nomeação do partido para o Senado norte-americano pelo Texas.

A revelação foi feita durante a emissão de segunda-feira do programa The Late Show with Stephen Colbert.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo Colbert, a decisão partiu dos advogados da estação, na sequência de orientações recentes da Federal Communications Commission. Em Janeiro, o regulador anunciou que os programas de entrevistas transmitidos durante o dia e à noite deixariam de ser considerados formatos noticiosos isentos das regras de igualdade de oportunidades, que obrigam à concessão de tempo de antena a candidatos com posições opostas.

“A administração de Donald Trump quer silenciar qualquer pessoa que diga algo negativo sobre Trump na televisão, porque tudo o que Trump faz é ver televisão”, disse Colbert.

O apresentador criticou ainda o presidente da FCC, Brendan Carr, e os advogados da CBS, acusando-os de aplicarem a directiva “por razões puramente financeiras”.

A posição surge numa altura em que a Paramount, empresa-mãe da CBS, procura obter aprovação regulatória para uma fusão avaliada em cerca de 7,8 mil milhões de euros com a Skydance Media.

No início do mês, vários órgãos de comunicação social noticiaram que a FCC abriu uma investigação para apurar se o programa The View, da ABC, violou as regras de igualdade de tempo de antena após uma entrevista a Talarico. O presidente Donald Trump tem instado Carr a agir contra emissoras que considera promoverem cobertura desequilibrada.

A entrevista vetada foi publicada na página do programa no YouTube, onde registava cerca de um milhão de visualizações na manhã de terça-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)