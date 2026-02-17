Colômbia identifica restos mortais de padre ligado a grupo rebelde morto em 1966

17 fev, 2026 - 01:03 • Reuters
A entidade estatal colombiana encarregada de procurar e identificar mais de 135 mil pessoas desaparecidas ao longo das seis décadas de conflito civil no país anunciou na segunda-feira que identificou os restos mortais do padre católico colombiano, Camilo Torres.
Este padre era conhecido pela sua ligação ao grupo rebelde Exército de Libertação Nacional (ELN) e que foi morto em combate na década de 1960.
Na investigação, contam-se ainda pessoas desaparecidas à força por paramilitares de direita, grupos rebeldes e forças de segurança do Estado, indivíduos obrigados a integrar grupos armados, soldados dados como desaparecidos em combate e outros casos.
A Unidade de Busca de Pessoas Dadas como Desaparecidas (UBPD) foi criada pelo acordo de paz de 2016 entre o governo e o grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) para assumir os esforços arquivísticos e forenses destinados a localizar pessoas desaparecidas.
O ELN, fundado em 1964, continua ativo e é também acusado de desaparecimentos forçados. Manteve negociações de paz esporádicas com vários governos e afirmou, em dezembro, estar disposto a retomar as negociações.
Torres, filho de uma família influente de Bogotá, era adepto da teologia da libertação, um movimento católico anti-imperialista de justiça social. Juntou-se ao ELN cerca de quatro meses antes da sua morte e foi morto em fevereiro de 1966, na província oriental de Santander, num confronto com o exército.
A unidade de busca recorreu a registos públicos e classificados, incluindo do sistema de justiça militar, para localizar onde os restos mortais de Torres tinham sido sepultados pelos militares após a sua morte, declarou aos jornalistas a diretora da UBPD, Luz Janeth Forero.
Amostras de ADN de ossos encontrados em 2024 na secção militar de um cemitério em Bucaramanga foram comparadas com uma amostra recolhida dos restos mortais do pai de Torres, Calisto, que foram exumados para testes num cemitério em Bogotá.
“Após 60 anos de desaparecimento, a unidade de busca encontrou, identificou e realizou a entrega digna do Padre Camilo Torres”, afirmou Forero.
A unidade, que iniciou funções em 2017, já encontrou quase cinco mil restos mortais, tendo identificado e entregue cerca de 700 às respetivas famílias até ao momento, acrescentou Forero. Encontrou também 500 pessoas vivas que tinham sido dadas como desaparecidas.
Os restos mortais de Torres foram entregues no domingo a Javier Giraldo, padre católico conhecido pelo seu ativismo em defesa das vítimas do conflito, coincidindo com o 60.º aniversário da morte de Torres, disse Forero.
Giraldo, que reconheceu os esforços da mãe de Torres, Isabel Restrepo, para encontrar o filho enquanto esteve viva, afirmou que Torres será sepultado na Universidade Nacional de Bogotá, onde estudou e trabalhou como capelão.
Embora a Igreja Católica tenha historicamente rejeitado o envolvimento de Torres com o ELN, existe agora maior abertura para discutir o seu legado como capelão, ativista e pensador da justiça social, acrescentou Giraldo.