Colômbia identifica restos mortais de padre ligado a grupo rebelde morto em 1966

A entidade estatal colombiana encarregada de procurar e identificar mais de 135 mil pessoas desaparecidas ao longo das seis décadas de conflito civil no país anunciou na segunda-feira que identificou os restos mortais do padre católico colombiano, Camilo Torres.

Este padre era conhecido pela sua ligação ao grupo rebelde Exército de Libertação Nacional (ELN) e que foi morto em combate na década de 1960.

Na investigação, contam-se ainda pessoas desaparecidas à força por paramilitares de direita, grupos rebeldes e forças de segurança do Estado, indivíduos obrigados a integrar grupos armados, soldados dados como desaparecidos em combate e outros casos.

A Unidade de Busca de Pessoas Dadas como Desaparecidas (UBPD) foi criada pelo acordo de paz de 2016 entre o governo e o grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) para assumir os esforços arquivísticos e forenses destinados a localizar pessoas desaparecidas.



O ELN, fundado em 1964, continua ativo e é também acusado de desaparecimentos forçados. Manteve negociações de paz esporádicas com vários governos e afirmou, em dezembro, estar disposto a retomar as negociações.

Torres, filho de uma família influente de Bogotá, era adepto da teologia da libertação, um movimento católico anti-imperialista de justiça social. Juntou-se ao ELN cerca de quatro meses antes da sua morte e foi morto em fevereiro de 1966, na província oriental de Santander, num confronto com o exército.