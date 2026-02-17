Congresso do Peru destitui Presidente José Jerí quatro meses após tomada de posse

O Congresso peruano votou esta terça-feira a destituição do Presidente José Jerí, quatro meses depois de este ter assumido funções como chefe de Estado interino. A decisão surge na sequência da divulgação de encontros não declarados com empresários chineses alvo de escrutínio governamental.

Sete moções de destituição foram aprovadas com 75 votos a favor, 24 contra e três abstenções.

O Parlamento deverá eleger um novo líder na quarta-feira, ficando entretanto a presidência vaga. O país tem eleições gerais marcadas para 12 de abril, estando prevista a tomada de posse do novo Presidente a 28 de julho.

A Constituição peruana impede a recandidatura imediata do chefe de Estado, e Jerí não integra a lista de candidatos.

Com 39 anos e antigo presidente do Congresso, Jerí tinha assumido funções em outubro, após ter presidido ao afastamento da sua antecessora, Dina Boluarte. É o sexto Presidente peruano na última década a abandonar o cargo antes de concluir o mandato, num ciclo político marcado por sucessivas crises.

A destituição foi desencadeada após a divulgação de três vídeos que mostram Jerí a entrar num restaurante e numa loja de conveniência em Lima, pertencentes a Yang Zhihua, empresário chinês sob escrutínio das autoridades.

Jerí reconheceu a autenticidade dos vídeos e admitiu, perante os deputados, não ter registado oficialmente essas visitas, como exige a lei peruana para atividades do Presidente. Durante o interrogatório parlamentar, recusou divulgar os registos telefónicos e afirmou conhecer Yang antes de assumir o cargo.

“Ele recusou que eu pagasse alguns doces e quadros que comprei porque estava a ser simpático comigo”, disse José Jerí aos deputados.

As explicações não travaram as críticas de vários quadrantes políticos, que exigiram o seu afastamento. A procuradoria-geral abriu igualmente uma investigação por suspeitas de corrupção relacionadas com os contactos entre Jerí e o empresário.

A polémica alargou-se quando o programa televisivo que divulgou os vídeos revelou que outro empresário chinês, Ji Wu Xiaodong, em prisão domiciliária por alegadas ligações a uma rede ilegal de exploração florestal, visitou o palácio presidencial por três vezes durante o mandato de Jerí.