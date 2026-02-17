Hillary Clinton acusa Governo de Trump de "encobrimento" no caso Epstein

A ex-secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton acusou o Governo do republicano Donald Trump de "encobrimento" pela sua gestão dos arquivos de Jeffrey Epstein, o pedófilo condenado que faleceu na prisão em 2019.

"Libertem os arquivos. Estão a agir com lentidão", declarou a mulher do ex-presidente dos EUA Bill Clinton à rede britânica BBC antes da sua prevista comparecência perante um comité da Câmara dos Representantes no próximo dia 26 de fevereiro.

Está previsto que o marido compareça no dia seguinte.

"Não temos nada a esconder. Pedimos repetidamente a publicação completa desses arquivos. Acreditamos que a luz solar é o melhor desinfetante", acrescentou Hillary Clinton sobre a importância de que toda a verdade saia à luz do dia.

A Casa Branca insistiu que, ao publicar os arquivos, fez "mais pelas vítimas do que os democratas", mas vários comités do Congresso pressionam para ter acesso aos arquivos sem editar.

Quando perguntaram se André Mountbatten-Windsor, irmão do rei britânico Carlos III, deveria comparecer num comité do Congresso, Hillary Clinton respondeu: "Acho que todos aqueles a quem peçam devem depor".

O ex-príncipe continua no centro da polémica no Reino Unido pelos passados vínculos com Epstein, depois de surgirem mais revelações sobre a extensão daquela relação com o pedófilo.

A agitação em torno de André aprofundou-se depois de alguns e-mails divulgados nos EUA terem revelado que o ex-príncipe facilitou a Epstein documentos sensíveis do Governo britânico.

A Polícia do Vale do Tamisa, força à qual pertence Windsor - onde vivia André até há alguns dias - está a avaliar esta informação para decidir se abre uma investigação criminal.