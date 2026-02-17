Ouvir
Irão fecha parcial e temporariamente estreito de Ormuz por motivos de segurança

17 fev, 2026 - 13:38 • Lusa

Encerramento, que deverá durar “algumas horas”, deve-se a exercícios militares do Irão em preparação a "ameaças de segurança e militares potenciais".

A+ / A-

O Irão vai fechar parcialmente durante algumas horas o estratégico estreito de Ormuz por razões de “segurança”, no decurso dos exercícios militares em curso, anunciou esta terça-feira a televisão estatal iraniana.

“Algumas partes do estreito serão fechadas, de forma a respeitar os princípios de segurança e de navegação”, declarou um jornalista da televisão estatal iraniana, em reportagem junto ao local dos exercícios lançados na segunda-feira pelos Guardiões da Revolução, o exército ideológico da República Islâmica.

O jornalista acrescentou que esta interdição deverá durar “algumas horas”.

As manobras, cuja duração não foi especificada, têm como objetivo preparar os Guardiões “para ameaças de segurança e militares potenciais”, segundo a televisão, numa altura em que os Estados Unidos destacaram uma considerável força naval no Golfo Pérsico.

Os exercícios realizam-se no mesmo dia em que o Irão e os Estados Unidos iniciaram, perto de Genebra, uma segunda ronda de negociações, sob mediação do sultanato de Omã.

Responsáveis iranianos ameaçaram várias vezes bloquear o estreito de Ormuz, especialmente em períodos de tensão com os Estados Unidos, mas o canal nunca chegou a ser fechado.

Por este estreito transita cerca de um quarto da produção mundial de petróleo transportado por via marítima e um quinto do gás natural liquefeito (GNL), segundo a Agência Internacional de Energia.

