Irão promete proposta sobre nuclear nas próximas duas semana

17 fev, 2026 - 18:07 • Redação

Irão vai apresentar propostas detalhadas nas próximas duas semanas para reduzir divergências nas negociações nucleares com os Estados Unidos. A indicação foi dada por um responsável norte-americano após nova ronda de conversações em Genebra. Omã fala em “bons progressos”.

O Irão vai apresentar, nas próximas duas semanas, propostas detalhadas destinadas a aproximar posições nas negociações nucleares com os Estados Unidos, revelou esta terça-feira um responsável norte-americano, após uma nova ronda de contactos realizada em Genebra.

As conversações decorreram de forma indireta, com mediação de Omã, país que tem assumido um papel facilitador no diálogo entre Washington e Teerão.

“Houve progressos, mas ainda há muitos detalhes para discutir”, disse um responsável norte-americano.

Segundo a mesma fonte, persistem divergências técnicas que exigem negociações adicionais antes de qualquer entendimento.

“Os iranianos disseram que voltariam nas próximas duas semanas com propostas detalhadas para resolver algumas das lacunas ainda existentes nas nossas posições”, afirmou o responsável norte-americano.

Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Omã avaliou positivamente o resultado da ronda negocial.

“As negociações indiretas de hoje entre a República Islâmica do Irão e os Estados Unidos da América, em Genebra, terminaram com bons progressos no sentido de identificar objetivos comuns e questões técnicas relevantes”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr Albusaidi, na rede social X.

