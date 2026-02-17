Irão reúne-se com organismo da ONU antes de negociações com EUA

O chefe da diplomacia do Irão reuniu-se esta segunda-feira com o responsável máximo da agência de fiscalização nuclear das Nações Unidas, antes de uma segunda ronda de negociações com os Estados Unidos da América (EUA) sobre o programa nuclear de Teerão. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, encontrou-se com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, e disse que também se encontraria com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Badr al-Busaidi, do Oman, que acolhe as conversações EUA-Irão em Genebra, nesta terça-feira. "Estou em Genebra com ideias reais para alcançar um acordo justo e equitativo", escreveu Araghchi na rede social X (antigo Twitter). "O que não está em cima da mesa é: submissão perante ameaças", frisou. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entretanto, enquanto o Presidente dos EUA, Donald Trump, ordenava o envio de um porta-aviões adicional para a região, o Irão lançou na segunda-feira um segundo exercício naval em semanas, informou a televisão estatal iraniana e disse que o exercício testaria as capacidades de inteligência e operacionais do país no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã.

Pouco antes das conversações, o Irão anunciou que a sua Guarda Revolucionária paramilitar começou o exercício na manhã de segunda-feira em vias navegáveis, que são rotas cruciais para o comércio internacional, através das quais passa 20% do petróleo mundial.

Separadamente, o EOS Risk Group afirmou que marinheiros que passavam pela região receberam por rádio um aviso de que a faixa norte do Estreito de Ormuz, em águas territoriais iranianas, provavelmente teria um exercício de fogo real na terça-feira. Mas, a televisão estatal iraniana não referiu aquele exercício de fogo real. Esta é a segunda vez nas últimas semanas que marinheiros recebem avisos sobre um exercício de fogo real iraniano. Durante o exercício anterior, anunciado no final de janeiro, o Comando Central das Forças Armadas dos EUA emitiu um aviso firme ao Irão e à Guarda Revolucionária. A administração Trump procura um acordo para limitar o programa nuclear do Irão e garantir que este não desenvolva armas nucleares. No domingo, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Majid Takht-Ravanchi, indicou que Teerão poderá estar aberto a compromissos na questão nuclear, mas procura um alívio das sanções internacionais lideradas pelos Estados Unidos. "A bola está no campo da América. Têm de provar que querem fazer um acordo connosco", disse Takht-Ravanchi à BBC. "Se virmos sinceridade da parte deles, tenho a certeza de que estaremos no caminho para chegar a um acordo", acrescentou.