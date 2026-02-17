Ouvir
Pastor afro-americano e ativista americano Jesse Jackson morreu aos 84 anos

17 fev, 2026 - 10:27 • Lusa

Morreu junto à família aos 84 anos. Foi companheiro de luta de Martin Luther King.

O pastor afro-americano Jesse Jackson, defensor dos direitos dos afro-americanos e companheiro de luta de Martin Luther King, morreu hoje aos 84 anos, informou a família.

"Ele faleceu hoje em paz rodeado pela sua família, após uma longa batalha contra a doença de Parkinson", assinalou, em comunicado.

O seu compromisso inabalável com a justiça, a igualdade e os direitos humanos ajudou a moldar um movimento global pela liberdade e dignidade, considerou a família.

"Artífice incansável da mudança, deu voz aos que não a tinham e deixou uma marca indelével na história", referiu a família. .

Jesse Jackson anunciou que lutava contra a doença de Parkinson em 2017 e, desde então, começou a limitar as suas aparições públicas.

Nascido numa América ainda marcada pela segregação, Jesse Jackson participou em alguns dos episódios mais marcantes da luta pela igualdade racial nos Estados Unidos.

O pastor afro-americano esteve com Martin Luther King, tido como um dos maiores ativistas na luta pelos direitos civis e contra o racismo, em Memphis, em 1968, quando este foi assassinado. .

Contudo, a sua carreira também foi marcada por polémicas, como em 1984 quando usou um termo antissemita para se referir a Nova Iorque ou quando apoiou o cantor Michael Jackson, seu amigo, durante o julgamento por abuso sexual de menores em 2005.

Mas, foi com as suas duas campanhas presidenciais, em 1984 e 1988, que Jesse Jackson ganhou notoriedade, ampliando a plataforma política democrata para as lutas dos afro-americanos.

