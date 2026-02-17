Produtora da série "Teerão", Dana Eden, encontrada morta num hotel em Atenas

A produtora israelita de televisão Dana Eden, cocriada da série de israelita "Teerão", foi encontrada morta no domingo a num quarto de hotel em Atenas, Grécia, segundo as autoridades locais.

O corpo da mulher, de 52 anos, foi encontrado após um familiar ter feito várias tentativas falhadas para a contactar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Um médico-legista detetou nódoas negras no pescoço da vítima e os investigadores encontraram comprimidos no local.

A porta-voz da polícia grega, Constantina Dimoglidou, declarou que os indícios encontrados no quarto de hotel de Eden parecem afastar a hipótese de crime.



"Este é um momento de grande pesar para a família, amigos e colegas", lamentou a produtora "Donna and Shula Productions" em comunicado.

Dana Eden estava na Grécia a filmar a quarta temporada da série "Teerão", que conta a história de uma espiã nascido no Irão e criada em Israel.

No entanto, o grupo da série pediu para que o público, meios de comunicação ou outros se absterem de conspirar a morte da israelita.

“A produtora pretende esclarecer que os rumores relativos a uma morte de natureza criminosa ou com motivações nacionalistas não são verdadeiros e carecem de fundamento.”

A polícia grega adiantou ainda que as investigações estão a decorrer para apurar as circunstâncias da morte.