Moda

União Europeia vai investigar Shein por venda de bonecas sexuais infantis e armas

17 fev, 2026 - 14:23 • Diogo Camilo

Marca chinesa é suspeita de "não evitar a venda de produtos ilegais" e até sobrecarregar os utilizadores com sugestões de produtos. Esta é a segunda investigação do mesmo género, depois de um inquérito à Temu no final do ano de 2024.

A União Europeia lançou um inquérito com o objetivo de abrir uma investigação formal à Shein por suspeita de venda de armas e bonecas sexuais na plataforma retalhista online, que vai contra múltiplas regras europeias.

A queixa acontece depois de um pedido de informações feito no ano passado e inclui também indícios de roupa, produtos de cosmética e produtos eletrónicos que não respeitam a legislação europeia.

A investigação vai passar sobre as três áreas de preocupação da Shein e também irá analisar os sistemas de recomendação da Shein que podem sobrecarregar os utilizadores com sugestões de produtos para comprar.

Segundo uma fonte de Bruxelas ao The Guardian, também será investigado o "carácter aditivo dos serviços da Shein", com um plano de pontos de bónus, jogos e recompensas que "podem resultar em risco para a saúde mental dos utilizadores".

"Temos suspeitas de que o sistema da Shein não está feito para evitar a venda de produtos ilegais", considerou o responsável da União Europeia ao jornal britânico.

Esta é a segunda investigação da União Europeia lançada a uma plataforma online de retalho, depois de um inquérito à Temu no final do ano de 2024.

Em novembro, a França decidiu investigar a Shein pelos mesmos motivos, pela venda de bonecas sexuais, e ameaçou suspender os serviços, mas acabou por recuar, obrigando apenas à implementação de controlos de idade para garantir que menores não possam aceder ao conteúdo.

