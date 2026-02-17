Ouvir
Ano Novo Chinês

Vem aí o ano do Cavalo. O que podemos esperar?

17 fev, 2026 - 08:50 • Redação

Saiba qual o simbolismo do cavalo e o que um ano do cavalo pode trazer. O Ano Novo chinês começa hoje e é uma data que marca também a maior migração anual no planeta com centenas de milhões de deslocações.

O primeiro dia do Ano Novo Chinês celebra-se esta terça-feira. Também conhecido como Festival da Primavera ou Ano Novo Lunar, marca a chegada da primavera é amplamente celebrado na China e em vários países do Leste Asiático.

O início do Ano Novo Lunar também marca a rotação do zodíaco chinês, que segue um ciclo de 12 anos, cada um representado por um animal.

O que simbolizam o Cavalo e o Ano do Cavalo?

O cavalo é símbolo de velocidade, liberdade e ambição, e por se mover com vigor, é visto como um símbolo de mobilidade e espírito pioneiro.

O simbolismo equestre encontra-se também nas conquistas militares, uma vez que é um animal central na luta durante as guerras antigas.

Em resumo, o Ano do Cavalo é sempre considerado como um ano da ambição e do progresso implacável. O cavalo ocupa um lugar central na cosmologia chinesa. Desde a dinastia Han, é associado a atributos como coragem, diligência e perseverança, qualidades valorizadas em líderes e estrategas.

E a astrologia chinesa, o que diz?

Segundo a astrologia chinesa, este é também um ano de combinação “Bing Wu”, duplo elemento do Fogo – um dos cinco elementos da mitologia chinesa. A natureza do fogo é ascender.

O ano de 2026 é marcado com mudanças, agitação e avanços significativos, simbolizando o colapso das velhas ordens e o estabelecimento de novas.

Num ano de cavalo o que podemos esperar?

A energia do Ano do Cavalo é dinâmica e explosiva. Por isso pode ser um período adequado para iniciar novos empreendimentos, impulsionar reformas e superar constrições.

Ir à China sem sair de Lisboa. Cores, tambores e dança nos preparativos do Ano Novo Chinês

Reportagem

Ir à China sem sair de Lisboa. Cores, tambores e dança nos preparativos do Ano Novo Chinês

Há dois meses que os alunos de uma escola chinesa,(...)

O excesso da energia do Fogo pode também desencadear conflitos geopolíticos, volatilidade nos mercados financeiros e incidentes de saúde pública.

Qual a importância do ano novo chinês?

É a maior celebração do calendário lunar, equivalente ao Natal e a Passagem de Ano no Ocidente. Marca o início de um novo ciclo agrícola e familiar. Tem como simbologia a renovação e recomeço, a prosperidade e boa sorte e onde há rituais para afastar o azar acumulado do ano anterior.

Cada ano é associado a um animal do zodíaco chinês e a um conjunto específico de atributos simbólicos, que influenciam desde previsões económicas populares até estratégias de marketing empresarial.

O que acontece nesta altura na China?

Durante o Ano Novo, acontece o Chunyun, quando centenas de milhões de pessoas viajam para casa. É considerada a maior migração anual no planeta (centenas de milhões de deslocações)

É ainda um ritual cultural profundo que tem como significado o voltar à terra natal que simboliza respeito familiar e ligação ancestral.

As imagens das celebrações do Ano Novo chinês

Fotogaleria

As imagens das celebrações do Ano Novo chinês

Sob o signo do Dragão, o Ano Novo lunar chinês com(...)

