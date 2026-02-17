Vem aí o ano do Cavalo. O que podemos esperar?

O primeiro dia do Ano Novo Chinês celebra-se esta terça-feira. Também conhecido como Festival da Primavera ou Ano Novo Lunar, marca a chegada da primavera é amplamente celebrado na China e em vários países do Leste Asiático. O início do Ano Novo Lunar também marca a rotação do zodíaco chinês, que segue um ciclo de 12 anos, cada um representado por um animal. O que simbolizam o Cavalo e o Ano do Cavalo? O cavalo é símbolo de velocidade, liberdade e ambição, e por se mover com vigor, é visto como um símbolo de mobilidade e espírito pioneiro. O simbolismo equestre encontra-se também nas conquistas militares, uma vez que é um animal central na luta durante as guerras antigas.

Em resumo, o Ano do Cavalo é sempre considerado como um ano da ambição e do progresso implacável. O cavalo ocupa um lugar central na cosmologia chinesa. Desde a dinastia Han, é associado a atributos como coragem, diligência e perseverança, qualidades valorizadas em líderes e estrategas. E a astrologia chinesa, o que diz? Segundo a astrologia chinesa, este é também um ano de combinação “Bing Wu”, duplo elemento do Fogo – um dos cinco elementos da mitologia chinesa. A natureza do fogo é ascender. O ano de 2026 é marcado com mudanças, agitação e avanços significativos, simbolizando o colapso das velhas ordens e o estabelecimento de novas. Num ano de cavalo o que podemos esperar? A energia do Ano do Cavalo é dinâmica e explosiva. Por isso pode ser um período adequado para iniciar novos empreendimentos, impulsionar reformas e superar constrições.