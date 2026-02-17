Zelensky anuncia repatriamento de 2.000 crianças ucranianas

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que 2.000 crianças ucranianas foram repatriadas desde o início da guerra, mas que milhares de outras permanecem em cativeiro na Rússia e nos territórios ocupados.

"Temos já um resultado significativo: duas mil crianças ucranianas que estavam sob controlo russo foram trazidas para casa", disse Volodymyr Zelensky numa mensagem nas redes sociais.

"O caminho que se avizinha é longo e difícil. Milhares de crianças ucranianas ainda estão em cativeiro na Rússia e são vítimas dos crimes desta todos os dias", acrescentou Volodymyr Zelensky.

A Ucrânia acusa a Rússia de ter transferido aproximadamente 20.000 crianças ucranianas para o seu território desde o início da invasão, em fevereiro de 2022.

Em 2023, o Tribunal Penal Internacional, TPI, emitiu um mandado de detenção contra o Presidente russo, Vladimir Putin, e a sua delegada para os direitos da criança, María Lvova-Belova, pelo alegado crime de guerra de deportação ilegal de crianças ucranianas.

Com base em relatos de testemunhas, a Ucrânia tem denunciado que a Rússia tenta endoutrinar as crianças, que lhes atribui à força a cidadania russa e que procura apagar a sua identidade ucraniana.

A Rússia afirma que transferiu crianças de territórios conquistados para seu próprio bem e segurança e diz estar pronta para as devolver às suas famílias, nas condições que considerar adequadas.

Pequenos grupos de crianças foram repatriados através de vários intermediários, desde os Estados do Golfo até, mais recentemente, a mulher do Presidente dos Estados Unidos, Melania Trump.

O regresso das crianças que continuam em território russo é uma das prioridades da Ucrânia no processo negocial com a Rússia, mediado pela União Europeia.