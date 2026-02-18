Alterações climáticas ameaçam produção mundial de café e fazem disparar preços

As alterações climáticas estão a ameaçar a oferta de café e a fazer disparar os preços, com um estudo a alertar que os principaís países produtores de café estão a tornar-se demasiado quentes para o cultivo.

A análise do Climate Central, um grupo independente de cientistas, olhou para as temperaturas de 2021 a 2025 e comparou-as com um mundo hipotético sem poluição e concluíram que as alterações climáticas provocadas por mão humana estão a levar à subida das temperaturas acima daquilo que é considerado o limite para as plantas do café, os 30º C.

Os cinco principais países produtores de café — Brasil, Colômbia, Etiópia, Indonésia e Vietname —, responsáveis por 75% de todo o café no mundo, viveram mais 57 dias de temperaturas acima dos 30 graus por ano devido às alterações climáticas.

O país mais afetado foi El Salvador, onde foram registados mais 99 dias por ano com temperaturas acima do limite para as plantas do café.

O Brasil, maior produtor de café do mundo e que representa 37% de toda a produção mundial, teve 70 dias por ano a mais acima dos 30ºC entre os anos de 2021 e 2025. A Etiópia (que representa 6,4% da produção mundial) registou mais 34 dias de calor.

A partir dos 30º C, as plantas de café sofrem de stress térmico, o que leva à redução da produção e afeta também a qualidade dos grãos de café e aumenta a vulnerabilidade das plantas a doenças.

As alterações, que reduzem a oferta de café, ajudam à subida dos preços, numa indústria que depende muito de pequenos agricultores — que representam entre 60% a 80% de todos os café produzido, mas recebem apenas 0,36% dos fundos destinados à adaptação aos impactos da crise climática.