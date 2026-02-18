Avalanche deixa dez esquiadores desaparecidos no oeste dos Estados Unidos

Dez esquiadores estão desaparecidos após uma avalanche que desencadeou uma operação de busca e salvamento, no meio de uma tempestade que afeta o norte da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos.

De acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Nevada, a avalanche foi reportada ao meio-dia de terça-feira (20h00 em Lisboa) na zona de Castle Peak, na Serra Nevada.



Os esquiadores faziam parte de um grupo de 16 pessoas, incluindo quatro guias, que foram atingidos pela avalanche.

Seis pessoas sobreviveram e aguardam resgate no local da avalanche, enquanto dez continuam desaparecidas, segundo um comunicado das autoridades.

Os esforços de resgate continuam com 46 equipas de emergência em esquis e veículos de neve.

O capitão Russell Greene, do Departamento do Xerife do Condado de Nevada, disse à emissora local KCRA-TV que as equipas de resgate estão a proceder com cautela, pois o perigo de desencadear mais avalanches permanece elevado.

"Trouxemos máquinas de neve. Temos motos de neve de prontidão. Temos pessoas a esquiar. Temos várias formas diferentes pelas quais as pessoas estão a tentar chegar lá", disse. "Será um processo lento e tedioso."

Os seis esquiadores estão em comunicação com as autoridades através de dispositivos de emergência, que podem enviar mensagens de texto e foram aconselhados a procurar abrigo.

"Estão a fazer o melhor que podem. Refugiaram-se numa área, improvisaram um abrigo com uma lona e estão a fazer tudo o que podem para sobreviver e aguardar o resgate", disse Greene.

Antes do incidente, o Centro de Avalanches da Serra Nevada tinha emitido um alerta de avalanche para terça-feira, válido até à manhã desta quarta-feira.

"Existe um elevado risco de avalanches nas zonas rurais. São esperadas grandes avalanches na noite de terça-feira e pelo menos até ao início da manhã de quarta-feira nas zonas rurais", referiu o relatório.

Várias tempestades estão a atingir a Califórnia com chuvas fortes e acumulação significativa de neve a altitudes mais elevadas.

A área do Lago Tahoe, perto do local da avalanche, registou 60 a 90 centímetros de neve nova nas últimas 36 horas, e a neve continuou a cair a um ritmo de 50 a 100 centímetros por hora, de acordo com Brandon Schwartz, diretor do Sierra Avalanche Center, que fornece previsões para a área.

Várias estâncias de esqui em redor do Lago Tahoe foram total ou parcialmente encerradas devido ao clima extremo.

Autoridades de outros condados juntaram-se à busca pelas pessoas desaparecidas.