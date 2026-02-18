Chikungunya. Estudo diz que transmissão de doença tropical pode chegar a Portugal

A chikungunya, uma doença tropical, agora pode ser transmitida por mosquitos em grande parte da Europa, segundo um estudo, citado pelo jornal britânico Guardian. Portugal está na lista de países em que as infeções passam a ser possíveis. O mesmo jornal escreve que o aumento das temperaturas devido à crise climática significa que as infeções agora são possíveis em mais de metade do ano. O estudo descobriu que a temperatura limite para a transmissão é agora de 13°C a 14°C, o que significa que as infeções podem ocorrer pôr um período superior a seis meses em Espanha, em Portugal, em Itália e na Grécia, e por três a cinco meses do ano na Bélgica, França, na Alemanha, na Suíça e em uma dúzia de outros países europeus. A temperatura mínima anteriormente estimada era de 16°C a 18°C, o que significa que há risco de surtos de chikungunya em mais áreas e por períodos mais longos do que se pensava anteriormente. O aquecimento global contínuo significa que é apenas uma questão de tempo até que a doença se espalhe ainda mais para o norte, disseram cientistas citados pelo jornal britânico. A história de um vírus que era tropical O vírus chikungunya foi detectado pela primeira vez em 1952 na Tanzânia e estava confinado a regiões tropicais, onde ocorrem milhões de infeções por ano.



A doença causa dores articulares severas e prolongadas, vermelhidão na pele, cefaleias ou fadiga intensa. Sintomas que são extremamente debilitantes e podem ser fatais em crianças pequenas e idosos. Um pequeno número de casos foi relatado em mais de 10 países europeus nos últimos anos, mas surtos de maior dimensão, com centenas de casos, atingiram a França e a Itália em 2025. Quando um mosquito pica uma pessoa infetada, o vírus chikungunya entra no seu intestino. Depois de um período de incubação, o vírus está presente na saliva do mosquito, o que significa que ele pode infetar a próxima pessoa que picar. Se esse período de incubação for maior do que a expectativa de vida do mosquito, o vírus não se consegue espalhar.

O vírus chikungunya é transmitido através de mosquitos Aedes — presentes sobretudo em regiões tropicais, mas que se têm instalado noutras regiões, como a Europa. O período de incubação é geralmente de 3 a 7 dias, podendo ir até 12 dias. A transmissão quase nunca acontece entre humanos, é mesmo muito raro, apenas ocorrendo em casos pontuais entre mãe e bebé ou com sangue contaminado. O estudo, publicado no Journal of Royal Society Interface, utilizou dados de 49 estudos anteriores sobre o vírus chikungunya em mosquitos-tigre para determinar, pela primeira vez, o tempo de incubação em toda a faixa de temperaturas. A análise é a primeira a avaliar completamente o efeito da temperatura no período de incubação do vírus no mosquito tigre asiático, que invadiu a Europa nas últimas décadas.