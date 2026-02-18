Dono do Facebook e Instagram vai pela primeira vez a tribunal responder ao "vício" nas redes sociais

18 fev, 2026 - 21:10 • Catarina Magalhães, com Reuters
O diretor-executivo da Meta Platforms e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, foi interrogado pela primeira vez em tribunal nesta quarta-feira sobre a dependência em redes sociais.
Perante acusações que se arrastam há vários anos de que os menores estão especialmente viciados nestas plataformas, o dono do Facebook e do Instagram compareceu ao tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos da América (EUA), para responder às queixas contra a sua empresa e a Google.
Na sessão desta quarta-feira, Zuckerbeg contestou que a Meta já não desenha nem concebe aplicações para maximizar o tempo nos ecrãs.
Espera-se que o julgamento dure várias semanas para discutir os efeitos nocivos do "scroll infinito" e dos algoritmos de redes sociais, incluindo o TikTok, o Snapchat e o Youtube.
À porta do tribunal estiveram presentes dezenas de famílias e ativistas a segurar cartazes com o rosto de filhos que sofreram crises de saúde mental e que morreram após aceitarem desafios e conteúdos perigosos nas redes sociais.
Portugal é um dos vários países que está a considerar proibir o acesso às redes a utilizadores mais jovens, tal como a Austrália proibiu a menores de 16 anos.
No entanto, uma mulher de 20 anos residente na Califórnia, identificada apenas pelas iniciais como "KGM", arrancou com este processo para tribunal ao alegar que o uso, em criança, destas plataformas da Meta e da Google lhe provocaram pensamentos depressivos e suicidas.
A queixosa acredita, por isso, que as redes sociais procuram lucrar com designs deliberadamente semelhantes aos usados em casinos, viciando as crianças nestes serviços tecnológicos.
O advogado da mulher, Mark Lanier, mostrou aos juízes alegados e-mails de Zuckerberg de 2014 e 2015 nos quais Zuckerberg definia metas para aumentar, em percentagens de dois dígitos, o tempo passado na aplicação.
Em reação, o CEO da Meta defendeu esta já não é uma política ou objetivo da empresa, tendo alterado a sua abordagem para manter o utilizador seguro.
“Se está a tentar dizer que o meu testemunho não foi exato, discordo veementemente disso”, afirmou Zuckerberg.
Já o responsável pelo Instagram, Adam Mosseri, declarou na semana passada, em tribunal, que discorda de que as pessoas possam desenvolver uma dependência clínica nestas plataformas.
Porém, o multimilionário pode ser pressionado a implementar, de imediato, alterações para que as redes sociais parem de funcionar de forma alegadamente "viciante".
Além disso, a Meta poderá ter de pagar indemnizações caso perca este processo.
Neste processo está também previsto obrigar a Meta a remover todas as contas de utilizadores com menos de 13 anos.
É possível ainda que antigos funcionários da Meta possam se pronunciar publicamente sobre as práticas da empresa.
Segundo o site da emissora britânica "BBC News", o diretor-executivo do Youtube, Neal Mohan, também era esperado como testemunha, mas já não será chamado a depor.