Dono do Facebook e Instagram vai pela primeira vez a tribunal responder ao "vício" nas redes sociais

O diretor-executivo da Meta Platforms e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, foi interrogado pela primeira vez em tribunal nesta quarta-feira sobre a dependência em redes sociais. Perante acusações que se arrastam há vários anos de que os menores estão especialmente viciados nestas plataformas, o dono do Facebook e do Instagram compareceu ao tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos da América (EUA), para responder às queixas contra a sua empresa e a Google. Na sessão desta quarta-feira, Zuckerbeg contestou que a Meta já não desenha nem concebe aplicações para maximizar o tempo nos ecrãs. Espera-se que o julgamento dure várias semanas para discutir os efeitos nocivos do "scroll infinito" e dos algoritmos de redes sociais, incluindo o TikTok, o Snapchat e o Youtube. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

À porta do tribunal estiveram presentes dezenas de famílias e ativistas a segurar cartazes com o rosto de filhos que sofreram crises de saúde mental e que morreram após aceitarem desafios e conteúdos perigosos nas redes sociais. Portugal é um dos vários países que está a considerar proibir o acesso às redes a utilizadores mais jovens, tal como a Austrália proibiu a menores de 16 anos.

No entanto, uma mulher de 20 anos residente na Califórnia, identificada apenas pelas iniciais como "KGM", arrancou com este processo para tribunal ao alegar que o uso, em criança, destas plataformas da Meta e da Google lhe provocaram pensamentos depressivos e suicidas. A queixosa acredita, por isso, que as redes sociais procuram lucrar com designs deliberadamente semelhantes aos usados em casinos, viciando as crianças nestes serviços tecnológicos. O advogado da mulher, Mark Lanier, mostrou aos juízes alegados e-mails de Zuckerberg de 2014 e 2015 nos quais Zuckerberg definia metas para aumentar, em percentagens de dois dígitos, o tempo passado na aplicação. Em reação, o CEO da Meta defendeu esta já não é uma política ou objetivo da empresa, tendo alterado a sua abordagem para manter o utilizador seguro. “Se está a tentar dizer que o meu testemunho não foi exato, discordo veementemente disso”, afirmou Zuckerberg.