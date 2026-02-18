França: Assessores parlamentares detidos em caso de homicídio de militante de extrema-direita

18 fev, 2026 - 22:28 • Ricardo Vieira, com Reuters
Onze pessoas, incluindo dois asssessores parlamentares, foram detidas por suspeita de envolvimento no assassinato de Quentin Deranque, um estudante e militante de extrema-direita, na semana pasada, na cidade francesa de Lyon.
A informação foi avançada esta quarta-feira pelo gabinente do procurador de Lyon, que abriu uma investigação por homicídio.
Entre os detidos está um assessor de Raphael Arnault, deputado do partido França Insubmissa, de extrema-esquerda.
De acordo com Raphael Arnault, o assessor já suspendeu o trabalho parlamentar. "Agora, cabe à investigação apurar as responsabilidades", afirmou.
Um segundo colaborador de Arnault também foi detido, segundo a imprensa francesa.
O militante da extrema-direita Quentin Deranque, de 23 anos, morreu no sábado, após ter sido agredido por elementos de extrema-esquerda à saída de um centro de conferências em Lyon, onde discursava Rima Hassan, deputada ao Parlamento Europeu.
Vídeos do confronto foram amplamente partilhados nas redes sociais.
França
Hassan e outros membros da França Insubmissa condenaram o homicídio.
Jordan Bardella, presidente do partido de extrema-direita Frente Nacional, apelou à demissão de Arnault.
“A esquerda e a extrema-esquerda ultrapassaram uma linha vermelha inaceitável na nossa democracia: o respeito pelas opiniões e pela integridade física dos seus adversários”, afirmou aos jornalistas na quarta-feira.
O coordenador nacional da França Insubmissa, Manuel Bompard, declarou que o partido não tem qualquer responsabilidade na morte de Deranque e que se sente agora ele próprio ameaçado.
Pouco depois do anúncio das detenções, na manhã de quarta-feira, a sede parisiense da França Insubmissa recebeu uma ameaça de bomba e teve de ser evacuada até que as autoridades dessem indicação de segurança, após a polícia ter garantido o controlo do local.