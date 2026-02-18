França: Asssessores parlamentares detidos em caso de homicídio de militante de extrema-direita

Onze pessoas, incluindo dois asssessores parlamentares, foram detidas por suspeita de envolvimento no assassinato de Quentin Deranque, um estudante e militante de extrema-direita, na semana pasada, na cidade francesa de Lyon.

A informação foi avançada esta quarta-feira pelo gabinente do procurador de Lyon, que abriu uma investigação por homicídio.

Entre os detidos está um assessor de Raphael Arnault, deputado do partido França Insubmissa, de extrema-esquerda.

De acordo com Raphael Arnault, o assessor já suspendeu o trabalho parlamentar. "Agora, cabe à investigação apurar as responsabilidades", afirmou.

Um segundo colaborador de Arnault também foi detido, segundo a imprensa francesa.

O militante da extrema-direita Quentin Deranque, de 23 anos, morreu no sábado, após ter sido agredido por elementos de extrema-esquerda à saída de um centro de conferências em Lyon, onde discursava Rima Hassan, deputada ao Parlamento Europeu.

Vídeos do confronto foram amplamente partilhados nas redes sociais.