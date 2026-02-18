Negociações entre Rússia e Ucrânia terminam "sem avanços significativos"

As negociações entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos, com o objetivo de pôr fim à guerra de Moscovo na Ucrânia, terminaram sem avanços significativos, noticia a BBC. A estação britânica escreve que embora o enviado dos EUA, Steve Witkoff, tenha manifestado otimismo em relação às negociações, tanto o negociador-chefe russo como o ucraniano indicaram que foram "difíceis". Foram alcançados alguns progressos em "questões militares", incluindo a localização da linha da frente e a monitorização do cessar-fogo, segundo uma fonte diplomática ucraniana. Mas um acordo sobre a questão territorial – sem o qual não se vislumbra qualquer cessar-fogo – permanece indefinido, com as posições de Moscovo e de Kiev ainda muito distantes.

A Rússia não cedeu na exigência de controlo total da região leste do Donbass – composta pelas regiões de Donetsk e Lugansk –, o que é inaceitável para a Ucrânia. Embora reconhecendo que as negociações foram desafiantes, o negociador do Kremlin, Vladimir Medinsky, acrescentou que foram "profissionais" e afirmou que outra reunião terá lugar "em breve". Zelensky descreveu ainda as negociações como "difíceis" devido à diferença de posições de ambos os lados. O negociador ucraniano, Rustem Umerov, adotou um tom menos pessimista, dizendo que as discussões foram "substantivas e intensas" e que, embora se tenham registado progressos, nenhum detalhe pôde ser divulgado "nesta fase". "Este é um trabalho complexo que exige alinhamento entre todas as partes e tempo suficiente", disse Umerov.