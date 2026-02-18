Negociações entre Rússia e Ucrânia terminam "sem avanços significativos"

18 fev, 2026 - 14:18 • João Carlos Malta
As negociações entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos, com o objetivo de pôr fim à guerra de Moscovo na Ucrânia, terminaram sem avanços significativos, noticia a BBC.
A estação britânica escreve que embora o enviado dos EUA, Steve Witkoff, tenha manifestado otimismo em relação às negociações, tanto o negociador-chefe russo como o ucraniano indicaram que foram "difíceis".
Foram alcançados alguns progressos em "questões militares", incluindo a localização da linha da frente e a monitorização do cessar-fogo, segundo uma fonte diplomática ucraniana.
Mas um acordo sobre a questão territorial – sem o qual não se vislumbra qualquer cessar-fogo – permanece indefinido, com as posições de Moscovo e de Kiev ainda muito distantes.
Porta-voz do Kremlin confirmou novo encontro entre(...)
A Rússia não cedeu na exigência de controlo total da região leste do Donbass – composta pelas regiões de Donetsk e Lugansk –, o que é inaceitável para a Ucrânia.
Embora reconhecendo que as negociações foram desafiantes, o negociador do Kremlin, Vladimir Medinsky, acrescentou que foram "profissionais" e afirmou que outra reunião terá lugar "em breve".
Zelensky descreveu ainda as negociações como "difíceis" devido à diferença de posições de ambos os lados. O negociador ucraniano, Rustem Umerov, adotou um tom menos pessimista, dizendo que as discussões foram "substantivas e intensas" e que, embora se tenham registado progressos, nenhum detalhe pôde ser divulgado "nesta fase".
"Este é um trabalho complexo que exige alinhamento entre todas as partes e tempo suficiente", disse Umerov.
Pouco antes do anúncio do fim das negociações, Zelensky acusou a Rússia de "tentar prolongar negociações que já poderiam ter chegado à fase final".
As delegações russa e ucraniana reuniram-se pela última vez em Janeiro, em Abu Dhabi, em negociações mediadas pelos EUA, que resultaram na primeira troca de prisioneiros em vários meses. Na quarta-feira, Zelensky indicou que poderia ocorrer outra troca.
Segundo a missão diplomática, as acusações "não sã(...)