Estados Unidos

Oito esquiadores encontrados mortos após avalanche na Califórnia

18 fev, 2026 - 19:51 • Ricardo Vieira, com Reuters

Decorrem operações para encontrar uma pessoa que continua desaparecida.

Oito esquiadores foram encontrados mortos após uma avalanche nas montanhas da Sierra Nevada, no estado norte-americano da Califórnia, indicaram esta quarta-feira as autoridades.

Uma pessoa continua dada como desaparecida, de acordo com o mais recente ponto de situação das operações de busca e resgate.

Os socorristas conseguiram resgatar com vida seis pessoas, um homem e cinco mulheres, na terça-feira à noite, num cenário difícil de de tempestade e em pleno nevão.

Um dos sobreviventes ainda continua internado no hospital, mas não corre perigo de vida, referiu a polícia do Nevada, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

Os esquiadores retirados com vida refugiaram-se num abrigo improvisado, construído com lonas, e mantiveram contacto com as equipas de resgate através de um sinalizador de rádio e de mensagens de texto.

A avalanche atingiu a zona de Castle Peak, em Truckee, Califórnia, a cerca de 16 quilómetros a norte do Lago Tahoe, pelas 11h30 (hora do Pacífico) de terça-feira, soterrando um grupo de esquiadores de montanha.

O grupo concluía uma excursão de três dias organizada pela Blackbird Mountain Guides. A comitiva era composta por quatro guias e 11 clientes, que estavam alojados nas Frog Lake Backcountry Huts, situadas perto de Donner Summit, a noroeste de Truckee, a uma altitude aproximada de 2.300 metros.

