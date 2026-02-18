ONU ausente na primeira reunião do Conselho de Paz proposto por Trump

A ONU não terá representação na primeira reunião do Conselho de Paz de Donald Trump para Gaza, confirmou esta quarta-feira o porta-voz da organização, embora salientando que o coordenador de ajuda humanitária das Nações Unidas, Tom Fletcher, foi convidado.

"Tom Fletcher tinha sido convidado a participar. Infelizmente, devido a uma agenda extensa e a uma viagem ao Sudão do Sul, não poderá ir. No entanto, estamos a fornecer informações para as discussões sobre o trabalho humanitário que temos vindo a realizar desde o cessar-fogo" em Gaza, explicou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, frisando que a organização liderada por António Guterres não terá representação na reunião de quinta-feira, marcada para Washington.

A reunião de quinta-feira vai decorrer na capital federal norte-americana com a participação de governantes de mais de 30 países, como Israel, Argentina, Arábia Saudita e Egito.

Numa conferência de imprensa, em Nova Iorque, Dujarric recordou que o trabalho do Conselho de Paz para Gaza foi votado e aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, pelo que as Nações Unidas e o organismo continuam em contacto através de Tom Fletcher e de Ramiz Alakbarov, o coordenador humanitário da ONU para os Territórios Palestinianos Ocupados.