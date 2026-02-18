​Rússia e Ucrânia dão pequeno passo sobre condições de um futuro cessar-fogo

A Rússia e a Ucrânia estão perto de concluir um documento que estabelecerá a forma como será monitorizado um futuro cessar-fogo, afirmou esta quarta-feira o Presidente ucraniano.



Volodymyr Zelensky fez um balanço das conversações de paz mediadas pelos Estados Unidos, realizadas em Genebra.

Em declarações ao programa de Piers Morgan, Zelensky afirmou que os progressos nas questões “políticas” têm sido mais lentos e que os líderes dos dois países poderão tentar chegar a um entendimento direto sobre o tema mais divisivo das negociações: o território.

A próxima ronda de negociações, com data a anunciar, também terá lugar na Suíça, indicou o Presidente ucraniano.

Já no seu habitual discurso noturno ao país, Zelensky declarou: “Até ao dia de hoje, não podemos dizer que o resultado seja suficiente”.

“Os militares discutiram determinadas questões de forma séria e substancial. As matérias políticas sensíveis, os possíveis compromissos e a necessária reunião entre os líderes ainda não foram suficientemente abordados.”