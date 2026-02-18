Ouvir
Guerra na Ucrânia

​Rússia e Ucrânia dão pequeno passo sobre condições de um futuro cessar-fogo

18 fev, 2026 - 23:11 • Ricardo Vieira, com Reuters

Zelensky afirma que as questões territoriais são mais difíceis e poderão ter de ser negociadas diretamente entre os líderes da Ucrânia e da Rússia.

A Rússia e a Ucrânia estão perto de concluir um documento que estabelecerá a forma como será monitorizado um futuro cessar-fogo, afirmou esta quarta-feira o Presidente ucraniano.

Volodymyr Zelensky fez um balanço das conversações de paz mediadas pelos Estados Unidos, realizadas em Genebra.

Em declarações ao programa de Piers Morgan, Zelensky afirmou que os progressos nas questões “políticas” têm sido mais lentos e que os líderes dos dois países poderão tentar chegar a um entendimento direto sobre o tema mais divisivo das negociações: o território.

Jovem tentou vender informação roubada da NATO à embaixada da Rússia em Lisboa

O caso aconteceu no ano passado. O jovem de 23 ano(...)

A próxima ronda de negociações, com data a anunciar, também terá lugar na Suíça, indicou o Presidente ucraniano.

Já no seu habitual discurso noturno ao país, Zelensky declarou: “Até ao dia de hoje, não podemos dizer que o resultado seja suficiente”.

“Os militares discutiram determinadas questões de forma séria e substancial. As matérias políticas sensíveis, os possíveis compromissos e a necessária reunião entre os líderes ainda não foram suficientemente abordados.”

A versão ucraniana contrasta com a posição da Administração norte-americana. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, considera que houve “progressos significativos”, com compromissos “de continuar a trabalhar em conjunto para alcançar um acordo de paz”.

A porta-voz de Donald Trump admitiu a realização de uma nova ronda de negociações, em breve.

