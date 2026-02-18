Ouvir
Vídeo assustador ou fascinante? Na China, o melhor dançarino em palco foi um robot

18 fev, 2026 - 15:21 • Redação com Reuters

A gala transmitida na televisão estatal da China teve centenas de milhões de espectadores e marcou o início do Festival da Primavera, a mais importante celebração coletiva na China.

A pergunta que ficou no ar foi: o que mais podem os robots humanoides fazer?

Durante o programa de televisão mais visto da China, a gala anual do Festival da Primavera, foram apresentados alguns dos mais desenvolvidos robots do planeta, que dançaram e fizeram demonstrações de artes marciais, roubando o palco aos humanos que executavam os mesmos movimentos.

Quatro startups emergentes de robots humanoides — Unitree Robotics, Galbot, Noetix e MagicLab — apresentaram os seus produtos na gala, durante o evento televisivo comparável à Super Bowl nos EUA.

Durante os três primeiros sketches do programa os robots fizeram uma longa demonstração de artes marciais, em que mais de uma dúzia de humanoides da Unitree executaram sequências de combate sofisticadas, brandindo espadas, bastões e nunchakus em grande proximidade com crianças artistas humanas.

As sequências de luta incluíram uma tecnicamente ambiciosa que imitava os movimentos cambaleantes e as quedas para trás do estilo de artes marciais chinês conhecido como “boxe do bêbado”, demonstrando inovações na coordenação de múltiplos robôs e na recuperação de falhas — quando um robô consegue levantar-se depois de cair.

O sketch de abertura do programa também deu grande destaque ao chatbot de IA Doubao, da ByteDance, enquanto quatro robots humanoides da Noetix apareceram ao lado de actores humanos numa cena cómica, e robots da MagicLab realizaram uma dança sincronizada com artistas humanos durante a canção “We Are Made in China”.

Nas redes sociais não faltaram os vídeos a comparar o espetáculo deste ano com o do ano passado, onde a evolução dos robots é evidente.

