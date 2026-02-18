Youtube teve quebra de serviço em Portugal e noutros países

18 fev, 2026 - 08:14 • Lusa com redação
A plataforma de transmissão de vídeos YouTube admitiu que está a sofrer esta quarta-feira interrupções em vários países, incluindo Portugal e os Estados Unidos.
Numa mensagem publicada na rede social X, a empresa, uma subsidiária da gigante norte-americana Google, garantiu aos utentes que estava a trabalhar para restabelecer o serviço.
"Se está com problemas para aceder ao YouTube agora, não se preocupe, não está sozinho - as nossas equipas estão a investigar o problema", escreveu o YouTube, com uma ligação para uma página de assistência.
Neste momento, o acesso àquela plataforma é agora possível fazer sem interrupções.
De acordo com a página, a plataforma está a ter com um problema no sistema de recomendações, que está a "impedir que os vídeos apareçam" no YouTube, incluindo na aplicação para telemóvel e no serviço para crianças YouTube Kids.
Redes Sociais
O YouTube anunciou que está a realizar um teste com um pequeno grupo de utilizadores onde exibirá menos notificações, mesmo que esses utilizadores tenham escolhido receber todas as notificações que canais que tenham subscrito.
De acordo com o portal especializado Down Detector, foram registados mais de 300 mil relatos sobre as falhas do YouTube. A plataforma de partilha de vídeos tem mais de 2,5 mil milhões de utilizadores ativos mensais.
O Downdetector é uma plataforma online que fornece informações em tempo real sobre o estado de diversos sites e serviços digitais, como redes sociais, bancos e operadoras de internet.
Gerido pela empresa Ookla, o serviço funciona através da recolha e análise de relatos de utilizadores de forma direta, nas redes sociais e por deteção de anomalias.
O Downdetector apresentou registo de usuários que indicam potenciais problemas com o YouTube nas principais cidades portuguesas.
A rede social tinha registado um primeiro 'apagão' em Portugal pelas 00h56, havendo registo no Downdetector de quase 1.100 notificações da falha.
Mundo
