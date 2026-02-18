Youtube teve quebra de serviço em Portugal e noutros países

A plataforma de transmissão de vídeos YouTube admitiu que está a sofrer esta quarta-feira interrupções em vários países, incluindo Portugal e os Estados Unidos.

Numa mensagem publicada na rede social X, a empresa, uma subsidiária da gigante norte-americana Google, garantiu aos utentes que estava a trabalhar para restabelecer o serviço.

"Se está com problemas para aceder ao YouTube agora, não se preocupe, não está sozinho - as nossas equipas estão a investigar o problema", escreveu o YouTube, com uma ligação para uma página de assistência.

Neste momento, o acesso àquela plataforma é agora possível fazer sem interrupções.

De acordo com a página, a plataforma está a ter com um problema no sistema de recomendações, que está a "impedir que os vídeos apareçam" no YouTube, incluindo na aplicação para telemóvel e no serviço para crianças YouTube Kids.